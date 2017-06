Encuestadores afirman que se puede romper la polarización

Pronostican que el 25% del electorado no apoya a Macri ni a Cristina

De que las elecciones están polarizadas no cabe duda. Los tantos están bien definidos entre lo que representa Cambiemos y lo que representa Unidad Ciudadana, encabezada por Cristina Kirchner. Sin embargo, según especialistas de opinión pública consultados por LA NACION, no todo está perdido para la "ancha avenida del medio", esa que no quiere al Gobierno, pero tampoco desea volver al kirchnerismo. Si bien podría pensarse que este centro se diluye entre los polos, los expertos coinciden en que pueden capitalizarse si logran construir una identidad y narrativa propias.

"Hay un porcentaje de la ciudadanía que está espantado con Cristina y otro con Mauricio [Macri]. Juntos suman un 75 por ciento. Eso ya es así. La gran incógnita es ver si el 25 por ciento que está en el medio encuentra un discurso que lo convenza", señaló Jorge Giacobbe, titular de la consultora Giacobbe y Asociados.

"Hay que encontrar algo ahí en el medio que los diferencie. Randazzo fue con el discurso de enfrentarse al monstruo desde adentro. Massa, con sus iniciativas de bajar los precios", apuntó el analista.

Giacobbe, incluso, se jugó por algunos números: según sus cálculos, el oficialismo obtendría cerca del 40 por ciento; Cristina, un 30 por ciento; la fuerza de Sergio Massa, cerca del 15 por ciento, y Randazzo, un 6 por ciento. Aunque aclara que "todavía hay que correr la carrera" hacia octubre y que "puede haber algunas sorpresas".

Juan Germano, director de Isonomía Consultores, aseguró que la clave para cada partido o candidato es imponer su propia narrativa.

"Macri y Cristina aparecen con ventaja porque ya tienen su rol definido, su identidad. Uno representa la continuidad y el otro, el cambio más extremo. El resto es el que debe encontrar un rol en la elección y un porqué."

Según Germano, la gran tarea que deberán llevar adelante los partidos "del medio" es "polarizar contra la polarización". No será tarea fácil, pero tampoco imposible. "Va a haber una gran disputa por imponer la narrativa de la elección, qué es o que se juega", agregó. Y destacó -casi como una obviedad- la "buena noticia" que representa para el Gobierno que su oposición vaya dividida.

En tanto, Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, aseguró que la batalla de los partidos del centro es no perder su capital actual. En cambio, apuntó que los que tienen más para perder son los que polarizan y, sobre todo, el Gobierno.

"El oficialismo apostó a polarizar con Cristina, pero ahora puede complicarse el panorama: no es lo mismo tenerla a ella de oposición que una oposición como hasta ahora, más constructiva".

En ese sentido, la experta considera que el Gobierno "exageró" con esta dicotomía: "Es una pelea que uno de los dos va a perder y en donde incluso empujaron a la gente a elegir por alguien a quien no habría votado en otra circunstancia. Incluso, si la estrategia no era polarizar, Cristina capaz ni se presentaba. Gran parte del lugar que ocupa hoy se lo dio el Gobierno".

Lo cierto es que aún es pronto para definiciones. Las listas quedaron conformadas anteayer y aún quedan varias semanas por delante. En un país cambiante y con pocas fidelidades partidarias, la situación puede modificarse de un momento a otros si los candidatos logran canalizar mejor el espíritu del momento o, incluso, imponer su propio discurso.

Ahí deberá apuntar la ancha avenida del medio.