Después de su polémica frase, Ari Paluch contó detalles de la fiesta íntima de Boca, explicó la ausencia en lo de Susana y habló del doping de River

El conductor, quien ayer fue cuestionado por una mención agraviante en la Bombonera referida a River, se expresó esta mañana en su programa radial

Paluch, bajo la crítica. Foto: Archivo

Ari Paluch quedó en el centro de todas sus críticas. Ayer, como animador de los festejos de Boca en la Bombonera, el conductor radial dejó una frase poco feliz: "El que no salta se falopeó". Sí, una clara referencia a los dos doping que sufrió el plantel de River en la Copa Libertadores. Hoy, en su programa El Exprimidor, por Radio Latina, el periodista no hizo referencia a su desliz, aunque sí otras revelaciones: contó detalles del festejo íntimo del plantel -del que también formó parte como conductor-, explicó por qué los jugadores xeneizes no fueron al programa de Susana Giménez y dejó su opinión sobre la situación de los millonarios, que aún no recibieron una sanción por parte del la Conmebol.

La ausencia en lo de Susana

"Se suponía que iban a estar los jugadores en el programa de Susana. Pero los muchachos se tomaron un tiempo. Los jugadores estuvieron festejando en la cancha hasta las 19.30. A las 20 iban a esta en el Hilton, en donde se realizaría la fiesta del Boca campeón, sólo con los jugadores, cuerpo técnico, familiares y sólo siete dirigentes de la comisión directiva que tiene 29 integrantes. Era una fiesta con diferentes números, como Ulises Bueno, el siempre querido por los jugadores Sergio Torres y una banda que los hacía bailar frenéticamente, su amigo el Pato Muzio con esas imitaciones que hace muy bien, el mago Ulises. '¿Todo esto?', te preguntarás. Además se le festejaba el cumpleaños a Bentancur, 20 añitos, y estaba previsto un video homenaje a los jugadores. De todo un poco. Estaban todos citados a las 21, se podía pensar que iba a comenzar a las 22. Pero los jugadores, que no fueron a lo de Susana, tampoco llegaban al Hilton. No se previó un operativo en la puerta del hotel. Los tres o cuatro efectivos de Prefectura se vieron desbordados. Se corrió el rumor de que había una fiesta en el Hilton y los hinchas se fueron para allá. La llegada fue complicada, encima un jugador tiró un gorrita desde el micro. Fue complicado. a las 11 y pico de la noche se metieron en el Hilton. Estaban con la ropa de la concentración. Recién ahí se fueron a bañar y a cambiar. A las 00 habrán entrado a la recepción. Se fueron dilatando los tiempos".

Detalles de la fiesta

"Lo que han disfrutado y los que le gusta la música en particular a Bou. Bou siente la música de una manera única, totalmente desinhibido se pone a bailar. Centurión, con la sonrisa dibujada, se pone a bailar cada vez que suena cumbia o reggaeton. Son los dos que más disfrutan. Pero después se sumó todo el plantel. Benedetto bailando desenfrenadamente con su mujer, que, no tanto como él, pero también tiene sus tatuajes. Estaban muy contentos.

"El Pato Muzio, gran imitador de Guillermo, empezó a decir: 'Renovame hasta el 2020'. Y Angelici le respondió al falso Guillermo: 'No puedo, yo estoy hasta el 2019".

Sobre el descargo de River en Conmebol

"Lo que pasa es que, muchachos, objetivamente, más allá de chicanas. River fue víctima de una situación en la que toman un suplemento vitamínico varios jugadores del plantel, y sólo saltan dos... Si está contaminada la serie, se contamina. Esto es lo que genera sospecha. Podés ser víctima... Pero si sos víctima, deberían ser varios los contaminados. La cifra se clavó en dos... Este fin de semana, con o sin razón, el tiempo lo dirá, Chilavert dijo que a River hay que descalificarlo y que D'Onofrio maneja la Conmebol. No deja de ser extraño... Pobre gente, se está comiendo un garrón. Pero parecía que el garrón había contaminado a varios, y se clavó en dos".

"Igual, en Conmebol, son muy laxos en general. También con Boca, recordemos que estaba suspendido por el gas y después lo levantaron..."

"¿Guaraní no quería jugar contra River y ganarlo en el escritorio? No está bien eso. River es el candidato, pero si, por h o por b, Guaraní da el batacazo, no te lo olvidás en tu vida. Le ganás a un grande de esa manera. En el escritorio no es lo mismo. De un directivo lo puedo creer, pero para un jugador debe ser una experiencia muy buena jugar contra River, que es el gran candidato".