Arévalo Ríos, el primer refuerzo de Racing: "Soy aguerrido, nunca me rindo y no voy a parar de meter y correr"

El volante uruguayo es el primer refuerzo de la Academia para el próximo torneo

El volante, esta mañana. Foto: @arevalorios

(Télam).- El volante del seleccionado uruguayo Egidio Arévalo Ríos, primer refuerzo de Racing de cara a la próxima temporada, se mostró ilusionado por continuar su carrera en la institución de Avellaneda, tras su último paso por Veracruz, de la Liga de México.

"Estoy muy contento. Hablé con Diego (Cocca) antes de venir acá y tengo mucha ilusión y expectativa por este nuevo desafío porque llego a un gran club. Espero firmar cuanto antes para quedar a la orden del técnico", declaró el jugador tras realizarse esta mañana la revisión médica en una clínica porteña.

"Uno cuando llega a un club grande quiere lograr cosas importantes, salir campeón y darle cosas a la gente. Espero poder obtener un título en el fútbol argentino que es un fútbol muy competitivo. Espero poder ayudar a que Racing este en los más alto. Jugar como una final cada partido", agregó en declaraciones a ESPN Radio.

A la hora de describir sus características como futbolista, explicó: "Soy un jugador muy aguerrido, nunca me rindo, no bajo los brazos, no voy a parar de correr y meter hasta el último momento por Racing".

"Es un paso muy importante para mí. Estoy listo para jugar", agregó en diálogo con TyC Sports el mediocampista que llega a la Academia en condición de libre y que firmará un contrato por un año, con opción a renovación por uno más.

Otros refuerzos. Además del uruguayo, en la Academia esperan que en la próximas horas firmen sus contratos Lucas Orban y al defensor paraguayo Juan Patiño.