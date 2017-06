Destruyen un cartel de Cambiemos en Escobar y acusan a empleados del municipio

Presentaron una denuncia penal por los destrozos; desde la municipalidad se desvincularon y atribuyeron las acusaciones a una "tradición de victimizarse"

Dirigentes de Cambiemos en Escobar aseguran que empleados del municipio vandalizaron carteles de campaña. Desde la jefatura comunal, que conduce el kirchnerista Ariel Sujarchuk, se desvincularon por completo de las acusaciones y apuntaron contra los denunciantes.

El martes, un grupo de hombres se presentó con escaleras y herramientas en un local de Cambiemos, ubicado en Avellaneda y Colectora, en Ingeniero Maschwitz. Destruyeron ventanas y el cartel que mostraba al concejal Leandro Costa junto a la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los ataques quedaron grabados en video por cámaras que habían instalado los propios dirigentes de Cambiemos, que a su vez presentaron una denuncia penal ante la Justicia. Aseguran que se trata de la cuarta vez que ocurre, y que tuvieron dos situaciones similares en un local en Garín.

cerrar

"Es la cuarta vez que rompen el local. Hicimos varias denuncias, pero no teníamos imágenes. Entonces me cansé y dije, pongamos cámaras. Pero igual rompieron todo, y ahora están escrachados en las imágenes. No fue sólo una rotura, vinieron con escaleras, preparados, se pusieron en el techo, rompieron el cartel que está arriba sobre Panamericana y un cartel sobre el local, además de vidrios", dijo Costa a LA NACION. Es presidente del bloque de concejales de Cambiemos y perdió la elección a intendente en 2015. Este año volverá a ser candidato a concejal por el oficialismo nacional.

Desde el municipio, que responde a Unidad Ciudadana, aseguraron no tener relación con los vándalos. "Ni el municipio, ni el intendente, ni ningún empleado municipal tiene que ver. Esto no amerita ningún tipo de análisis. Estas cosas suceden en las campañas siempre", dijo el secretario general, Javier Rehl. "El mismo día nos vandalizaron un cartel a nosotros. Siempre ha pasado".

El Secretario apuntó contra Costa y su padre Roberto, jefe de los senadores de Cambiemos en la Legislatura bonaerense: "Los Costa tienen una tradición de victimizarse, con este tipo de cosas se ha hecho la campaña. No tienen propuestas para Escobar, la gente está cansada de ellos. No somos ningún grupo violento, ni tenemos grupos de tarea", añadió Reh.

"Nosotros hacemos público nuestro rechazo a este tipo de prácticas, pero no somos ajenos a que son cosas que pasan, es gente que está afuera de la política y quiere lograr otra cosa", finalizó.