Javier Pinola habló del conflicto con Rosario Central y contó qué le dijo Gallardo para convencerlo de ir a River

El defensor se realizó esta mañana los estudios médicos y se sumará al plantel

Pinola llegó a River. Foto: @riverplate

Javier Pinola, el defensor que buscaban muchos equipos, recaló en River, luego de una semana difícil en Rosario. Si bien estuvo cerca de Racing y de Boca, el ex defensor de la selección eligió al Millonario. "Gallardo me dijo que creía que podía ser importante para el club", reveló sobre su charla con el entrenador y se ilusionó con los "objetivos lindos" que le depara el nuevo club.

Pinola se sometió a la revisión médica en la clínica Rossi, a algunas cuadras del Monumental, y evidenció su incomodidad por la forma en que salió de Rosario Central.

"Yo quería tener una despedida en Central pero lamentablemente no me dejaron", dijo y admitió que la pasó "mal" sobre todo por las pintadas en el frente de la escuela donde cursaba su hijo en Rosario.

"Dejé pasar unos días pero voy a hablar porque se me ensució con muchas cosas que nos son verdaderas y lamento lo que hicieron en el colegio donde no solo va mi hijo sino muchos nenes y familias que no tienen nada que ver", sostuvo, angustiado.

Al acuerdo con River es por tres años y por el cual el club de Núñez casi que duplicará el monto de la rescisión del contrato del futbolista con Central. No obstante el final, dijo estar "agradecido a Central por los momentos maravillosos" que pasó.

