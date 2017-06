Han Solo y un rodaje complicado

Luego del despido de los directores de la película se empieza a conocer el detrás de escena de la filmación, que ahora encabeza Ron Howard

Pocas decisiones, un editor despedido y un autor indignado. Todo eso y mucho más llevó a que los directores Phil Lord y Chris Miller fueran reemplazados por Ron Howard casi al final del rodaje de la película de Han Solo, uno de los films de Hollywood más promocionados y esperados de los últimos tiempos.

Según una nota publicada ayer en la revista especializada The Hollywood Reporter, los problemas comenzaron bastante temprano en el rodaje de la película que contará los comienzos de Han Solo, el icónico personaje de Star Wars que interpretó Harrison Ford. Desde el comienzo, cuenta la publicación, el estilo de realización de Lord y Miller no encajaba con las expectativas de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Preocupada por los pocos avances que se veían en la filmación, Kennedy intentó sumar la ayuda de Lawrence Kasdan, autor del guión y un histórico creador de la saga, como ya había hecho cuando no terminaba de convencerle el trabajo de Gareth Edwards en Rogue One. En esa oportunidad Edwards fue asistido por el guionista y director Tony Gilroy; sin embargo, en el caso de Lord y Miller la "sugerencia de ayuda" fue rechazada.

Según reconstruye The Hollywood Reporter, una de las dificultades que no pudo superar el dúo de directores fue la enorme cantidad de decisiones que deben tomar los responsables del set en una película del tamaño y costo de ésta. Los diferentes departamentos creativos comenzaron a quejarse, pero nada cambió.

Acostumbrados a improvisar escenas y situaciones con sus actores como hicieron en las dos Comando especial, Lord y Miller sumaban diálogos sobre la marcha, un acercamiento al trabajo que no fue aprobado por Kasdan, que quería que sus palabras se respetaran a rajatabla.

Todo empeoró cuando en mayo Lucasfilm decidió reemplazar al editor Chris Dickens por Pietro Scalia, un veterano con varios Oscar en su haber, y sumó a un entrenador actoral para corregir la interpretación de Alden Ehrenreich, el actor elegido como el joven Solo. Un par de señales clarísimas que mucho antes del 20 de junio, día en que fueron despedidos Lord y Miller, las cosas no estaban funcionando bien en el rodaje. Lo cierto es que los cambios en el equipo y la presencia de un coach actoral en este tipo de películas no es inédito, pero sí lo es que ambas modificaciones ocurran con la filmación tan avanzada. Y, aparentemente, la situación era tan tensa que a pesar de la oposición de los directores Kasdan se subió a un avión en Los Angeles para instalarse en Londres, donde se filmaba la película. Un último intento por salvar lo realizado hasta el momento que terminó con el conocido despido y la contratación de Howard.