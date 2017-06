El viejo maleficio del lago encantado, en diáfana versión

El lago de los cisnes / Ballet en 4 actos agrupados en dos partes /Música: Piotr I. Chaikovsky / Coreografía: Mario Galizzi, sobre la original de Petipa-Ivanov / Repositora: Sabrina Streiff / Por el ballet del Teatro Colón / Dirección: Paloma Herrera / Escenografía y vestuario: producción del Teatro Colón / Iluminación: Rubén Conde / Orquesta filarmónica de Buenos Aires; dirección: Darío Domínguez Xodo / Próximas funciones: hoy, mañana y el sábado 1º de julio a las 20, y el domingo 2, a las 17 / Nuestra opinión: muy bueno

Ya desde el despliegue cortesano en el jardín del palacio con que arranca la obra se presiente la diafanidad de esta puesta en escena, revivificada en el Teatro Colón. Es el tramo en el que el Príncipe Sigfrido recibe de su madre, como regalo de cumpleaños, la ballesta con la que irá de cacería al lago. "El Príncipe camina bordeando la mar azul; de repente, sobre las límpidas aguas, aparece un cisne blanco..." La cita proviene de El cuento del zar Saltán, un poema de Pushkin de 1831: la leyenda ya circulaba y, con esa escena, en 1871, Chaikovski improvisó una pantomima destinada a sus sobrinos.

Juan Pablo Ledo y Nadia Muzyca, anteanoche. Foto: LA NACION / Teatro Colón

Habría que esperar hasta 1895 para que el emprendimiento de un gran ballet, concebido por Marius Petipa y Lev Ivanov, después de un par de intentos fallidos, plasmara la partitura del compositor ruso con la repercusión que merecía. La misma que está obteniendo ahora la versión que para el Ballet del Teatro Colón firma Mario Galizzi. Hay que agradecerle el ajuste, en tiempo y escenas (incluida la partitura), con el que acerca al espectador actual el inmortal Lago de los cisnes. Es la versión que en su último avatar de 2006, en el rol de la proverbial mujer-cisne, bailó Paloma Herrera, la actual directora del Ballet Estable de la institución. A propósito de Herrera, cabe apuntar que el elenco oficial ya está mostrando la impronta de disciplina que la exigente ex bailarina del ABT le está imprimiendo.

En el desarrollo de la trama que el aficionado conoce (y que no tiene que ver ya con Pushkin, sino con el libreto de Vladimir Begichev, basado en una leyenda alemana), se advierte que en la escena grupal del jardín ahora no hay campesinos: otro ajuste razonable. No obstante, como en algunas de las revisiones que se sucedieron a lo largo de más de un siglo, en ésta pervive la magia de la pieza, acaso la más amada y representada de la historia de la danza.

Si en el primer acto convence la versatilidad del pas de trois (Giovannoni, Pelayo e Iglesias), en el segundo hay otro trío que seduce: el de los tres cisnes (Cassano, Pérez Alzueta y Rodríguez Echenique), figuras longilíneas en admirable unísono. Mérito extensible a las veinte bailarinas (los veinte "cisnes") del entorno. Ya estamos en el dominio de lo sobrenatural, el "acto blanco" en el que todo es danza, desafío. Y, fundamentalmente, encantamiento.

Allí Sigfrido renuncia a la cacería y a la ballesta cuando encuentra a Odette y se enamora: Juan Pablo Ledo se entrega a una ferviente expresividad y se muestra seguro, como partenaire, en la exigencia de arriesgados portés. Nadia Muzyca, figura central, trasunta una Odette no demasiado melancólica pero sí refinada y sutil en los port des bras y en la técnica con que ejecuta sus anhelantes passés, algo que alcanza su máxima expresión cuando cambia de registro para asumir a la malvada Odile, en la fiesta de cumpleaños. La variación y coda de la pareja en el pas de deux del Cisne Negro acaba por merecer una sonora celebración del público.

Hay suntuosos retoques en el vestuario de las escenas cortesanas; también, un ajuste de la partitura (ejecutada con acierto por la Filarmónica, a la que dirigió un invitado, Darío Domínguez Xodo), que permiten -por ejemplo- pasar sin mediación musical del tercero al cuarto acto, sin telón y con cambios a la vista del público: todo contribuye a que esta remozada versión acompañe la ya visible renovación del Ballet Estable.