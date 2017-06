Mon Laferte, esa voz que desgrana historias de amores intensos

Chilena de nacimiento pero radicada en México, la cantante cruza la cultura andina con el bolero corta venas; en Groove presentará su nuevo disco, La trenza

"Ese personaje que inventé desde pequeña tiene más personalidad que yo", admite Mon Laferte, la cantante chilena que, luego de adoptar modismos mexicanos, desparramó su energía y sus canciones por varios países de América latina.

Norma Monserrat Bustamante Laferte es su nombre completo. Simplemente como Norma comenzó a subir a los escenarios de Viña del Mar y Valparaíso, hace 20 años, cuando era una adolescente que cantaba temas de Nubeluz. La primera vidriera importante que encontró fue la de la televisión, en programas de cazatalentos como Rojo fama contrafama, de la Televisión Nacional. Incluso, ya como Monserrat Bustamante, grabó su primer disco e incursionó en el cine, con una extensión de aquel programa hacia la pantalla grande, que se llamó Rojo, la película. Hasta allí, una cantante como tantas otras que salía de las factorías televisivas, esas que abundan en todo el mundo.

Con "Amárrame" la cantante llegó al gran público. Foto: LA NACION

En 2007 decidió mezclar sus cartas y volver a tirarlas sobre la mesa. Se mudó a México, cambió de piel y la llenó de tatuajes, mutó su nombre a Mon Laferte y, luego de superar problemas de salud que la hicieron rever todo ese camino recorrido, se convirtió en el éxito actual, con una estética musical mucho más variada que la anterior y una energía que sabe transmitir, tanto sobre el escenario como en las situaciones menos pensadas.

Es directa. No tiene pelos en la lengua. Puede titular una de sus canciones "No te fumes mi marihuana"; puede interpelar a los medios de comunicación y al público del Festival de Viña del Mar (ese que tampoco tiene pelos en la lengua y es capaz de idolatrar o maltratar hasta a los artistas consagrados). En la última edición del festival, durante una entrevista pidió que no se queden en la superficialidad de un vestido. Porque es más importante una canción. Y tenía razón.

A principios de este año, en Viña del Mar, escribió en sus cuentas de redes sociales: "Entre los trajes regionales mexicanos, uno de los más conocidos y admirados por el mundo entero es, sin duda, el de las mujeres de la etnia zapoteca que habitan en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Me llena el corazón usar esta hermosa pieza de arte, hecha con las manos amorosas de mujeres artesanas y trabajadoras. Lo hago con mucho respeto y amor. Lo mío no son las alfombras, no encajo, me siento incómoda, más aún cuando hace sólo unos días nuestro país se estaba quemando y familias quedaron en la calle, no me siento bien luciendo ropa fina. Sé lo que cuesta ganarse el pan y no me identifico con este tipo de actividades, lo hago porque es parte de mi trabajo y trato de ser tolerante y amable. No quiero tener glamour ni parecer algo que no soy, así me siento feliz, libre y cómoda, orgullosa y segura de ser latina".

Desde la capital mexicana, Mon Laferte habla de todo ese proceso hasta llegar a La trenza, su último álbum, que presentará el viernes 7 de julio en Groove. "Llevo una década viviendo aquí y diría que mi proyecto musical actual nació en esta ciudad. Porque si bien cuando llegué ya me dedicaba a la música y tenía en mente un proyecto, no estaba afianzado al ciento por ciento. A veces uno necesita rompimientos. Con el lugar de origen, con una pareja, con una situación difícil para dar el siguiente paso, para subir el próximo escalón. Vine a México buscando crecimiento artístico y una enfermedad traumática me hizo reaccionar. Fue un empujón. Desperté y dije: «Voy a hacer un disco»."

Ahora se puede decir que el proyecto goza de buena salud. Su nuevo álbum fue definido como un puente entre Chile y México, tiene pinceladas del folklore de estos países, de la música andina y de las baladas intensas con las que Mon ya tiene acostumbrado a su público. Hay algo muy físico en sus canciones. "Un amor que se me incrusta como balas, que me ahorca y que me mata", escribió en "Si tú me quisieras", que apareció en Mon Laferte Vol. 1.

Y en "Amor completo", entona: Arrúllame, ahógame, aplástame./ Desármame, cómeme, fúmame/. Amor inquieto, amor drogado, amor completo". Hoy canta "Amárrame" junto a Juanes, tema que se convirtió en su mayor caballito de batalla.

"Sigo siendo Monserrat Bustamante. Dejo claro que es un personaje el mío, porque soy bastante más tímida. A los 34 no es lo mismo que a los 18. Uno va cambiando según el entorno. Al igual que la niña de provincia que dejó la casa y se fue a vivir a la Capital. Escribir canciones fue un aprendizaje y un crecimiento personal para contar historias. Siento que soy de escribir para expulsar. Abro el corazón y no pongo mucho filtro. Me gustaría llegar a una forma más pensante de crear. Tomarme más tiempo para colocar las palabras. Aprender más música. Soy muy autocrítica. Creo que puedo ser mejor artista, mejor hija, mejor hermana, mejor tía."