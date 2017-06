Chiche Duhalde dijo que "el peronismo está pasando por una crisis terminal"

La ex senadora dijo que el partido tendrá que trabajar duro para ser una opción democrático; fue dura con Cristinaa Kirchner y dijo que no estaba capacitada para ser Presidente

La ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde no anduvo con vueltas a la hora de definir el estado actual del Partido Justicialista. No solo eso, dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner no estaba capacitada para ser jefa de Estado.

"El peronismo está pasando por una crisis terminal. El justicialismo está muy deteriorado y tendrá que trabajar mucho para lograr esa reconstrucción, para que se convierta en un partido democrático", dijo la dirigente bonaerense a Vuelos de Regreso, un programa de La Nacion y FM Milenium.

"Cristina Kirchner ha formado algo distinto, con gente de origen peronista; Sergio Massa, también e incluso en Cambiemos hay gente del peronismo. Pero el partido está muy deteriorado y tendrá que trabajar duro. Francamente, no sé a quién voy a votar", agregó.

Chiche Duhalde criticó a Cristina. Foto: Archivo

Se detuvo un momento en la ahora candidata a senadora por Unión Ciudadana. "Cristina es un relato muy bien armado, que supo despertar cierta épica en un sector de la sociedad. [María Eugenia] Vidal, con valentía y fuerza está tratando de conducir una provincia muy compleja. Sería muy malo para la argentina que CFK gane como senadora porque creo que iríamos para atrás, y yo no quiero ir para atrás", sentenció.

Respecto de las futuras elecciones, Chiche Duhalde se mostró contraria a la celebración de las PASO: "Fueron creadas a conveniencia del kirchnerismo pero hoy son una vergüenza. Es una tomada de pelo a la sociedad argentina. No podemos tener elecciones cada dos años, hacen mucho daño a la gestión. A la sociedad no le gusta que haya elecciones cada dos años", finalizó.

Hubo un párrafo para Néstor Kirchner, después de aquella designación del santacruceño como candidato a presidente en 2003. "Entonces, Kirchner fue el único que mostró vocación de poner su granito de arena para una Argentina que lo necesitaba. Y fue una gran decepción", terminó.