Contratos y nombres de refuerzos, los temas centrales de la cumbre entre los Mellizos y Angelici

El presidente y los entrenadores de Boca se reúnen esta tarde para definir el plazo de la continuidad del cuerpo técnico y qué futbolistas incorporar al plantel del campeón; Goltz y Pizarro, prioridades

Guillermo y Angelici tendrán mucho para hablar. Foto: FotoBAIRES

La cumbre tendrá lugar esta tarde. Muy probablemente en el despacho presidencial de la Bombonera, Daniel Angelici y Guillermo y Gustavo Barros Schelotto se reunirán para planificar el Boca que se viene, con un claro objetivo trazado para el futuro cercano: la Copa Libertadores 2018. Es cierto que para el próximo año todavía falta y que en diciembre habrá otro mercado de pases para completar las búsquedas con la mira en el plano internacional, pero los entrenadores ya tienen en mente adelantar algunas incorporaciones no sólo pensando en el próximo semestre de 2017, sino potenciando lo que tienen actualmente y ganando meses de adaptación y exigencia para varios de los refuerzos.

En la orden del día, el primer punto a tratar será el más sencillo de resolver. La continuidad de los Mellizos al frente del equipo está descontada, y lo único que deberán definir será la duración del nuevo vínculo. Una alternativa es renovar por un período igual al que concluirá el próximo viernes (un año y medio), pero el dirigente deslizó su intención de que la relación laboral se extienda hasta que concluya el mandato de la actual Comisión Directiva (diciembre de 2019).

"En Boca me siento como en casa", repite Guillermo dejando en claro que no vería con malos ojos firmar hasta el final de la gestión Angelici. Como suele suceder en los clubes argentinos, el éxito deportivo termina encolumnando a aquellos directivos que quizás dudaron de la capacidad de los Barros Schelotto en algún tramo del campeonato. Así como los resultados adversos ocultan todo lo bueno que un cuerpo técnico pueda realizar, una vuelta olímpica silencia cualquier crítica.

Superado ese trámite burocrático, la segunda parte de la reunión estará enfocada en el listado de posibles refuerzos que pretenden los entrenadores.

Los que quiere retener

Lo primero que van a pedirle los Mellizos al presidente es que hagan un esfuerzo por mantener en el plantel a Darío Benedetto, Ricardo Centurión y Jonathan Silva. El caso del goleador es muy particular, debido a que la lluvia de goles anotados en el torneo que acaba de concluir alertaron a varios equipos de Europa, quienes no dudarán en intentar adquirir los servicios del Nº 9. Y aunque Angelici dijo que harán el intento para retenerlo, la decisión final la tendrá el futbolista, que durante los festejos en la Bombonera eludió dar cualquier pista acerca de su futuro: "Veremos después qué pasa, nos tenemos que sentar a charlar". Según pudo averiguar la nacion, si Boca le ofrece una mejora en el contrato, Benedetto se quedará.

Con respecto a Silva, las chances de que el lateral izquierdo continúe en el plantel depende de la intención del Sporting de Lisboa, dueño de su pase, de renovar o no su préstamo. Anteanoche, en el césped de la Bombonera, el defensor expresó su voluntad de quedarse en Boca, pero todo está en manos del club portugués. Y esas posibilidades pueden crecer si Fabra es vendido a Brasil.

Acerca de Centurión, el panorama no es del todo claro. Pese a lo que declaró el presidente hace unos días, puertas adentro la dirigencia tiene tomada desde hace semanas la decisión de no comprar su pase. Nadie duda de sus condiciones dentro del campo de juego (más allá del bajo nivel físico y futbolístico exhibido en lo poco que pudo jugar en los últimos tres meses), pero la serie de acontecimientos ajenos al juego es algo que enciende las alarmas del club. Consideran que es "una bomba de tiempo" y no quieren arriesgarse a hacer una inversión tan grande por él. Ahora bien: si Guillermo convence a Angelici de que cree haber logrado que Centurión recapacite tras las últimas charlas a fondo que tuvieron, y el directivo logra reducir considerablemente la tasación que el San Pablo puso por él (6.300.000 dólares) existe una pequeña posibilidad de que la camiseta Nº 10 de Boca siga en poder del ex Racing.

Los que pueden llegar

Con respecto a las posibles incorporaciones, es un secreto a voces que Guillermo y Gustavo quieren sí o sí a dos hombres: Paolo Goltz y Guido Pizarro. El defensor de América de México, de 32 años, habría recibido en los últimos días una tentadora oferta de Independiente, pero la prioridad la tiene el club de la Ribera. De hecho, algunos dan por hecha una gestión que no será sencilla, por el elevado sueldo que cobra el ex Lanús en las Águilas. Aunque los Mellizos se ilusionan con la posibilidad de que sea el propio futbolista el que gestione su salida ante una propuesta concreta. Hace unos días Barros Schelotto charló telefónicamente con Goltz, lo entusiasmó con el proyecto y el estilo de juego.

El caso de Pizarro es similar en todo sentido. Con la diferencia de que el volante, de 27 años, habló al respecto y fue claro: "A Boca no podría decirle que no", declaró. Hace un tiempo, los 6.000.000 de dólares que cuesta la cláusula de rescisión de su contrato (finaliza en junio de 2019) con Tigres, de México, fueron un impedimento. Pero el dinero fresco que ingresó por Rodrigo Bentancur (9.500.000 de euros) desde Juventus puede modificar el escenario. Otro nombre que aparece en la carpeta del cuerpo técnico es el de Maximiliano Moralez, hoy en el New York City de Estados Unidos. Y Angelici reconoció el interés por Emanuel Reynoso, el hábil Nº 10 que le dio a Talleres la victoria en la Bombonera.

Aunque suene reiterativo, es muy probable que los Mellizos vuelvan a solicitar un arquero "de jerarquía", que le pelee el puesto a Guillermo Sara, ya recuperado, y Agustín Rossi. ¿Irá Boca a la carga por Agustín Marchesín, el preferido de los Barros Schelotto? Es un misterio que se resolverá en los próximos días, aunque éste es un caso que podría ingresar para una negociación a fondo para diciembre.

Por otro lado, al club le llegaron ofertas concretas por Fernando Gago, que serán evaluadas por la dirigencia y por el futbolista durante el receso, aunque todo indica que la cinta de capitán no cambiará de dueño el próximo semestre. "¿A dónde me voy a ir? Me quedo en Boca", dijo un Gago emocionado, subido al micro de los festejos.

Otro punto que será considerado en la reunión de hoy entre Angelici y los Mellizos será qué decisión tomar con los 19 futbolistas que deben regresar de sus respectivos préstamos. Tal como adelantó LA NACION, los que cuentan con más chances de quedarse y pelear por un lugar son Andrés Cubas (Pescara, Italia), Agustín Bouzat (Defensa y Justicia), Franco Cristaldo (Rayo Vallecano, España) y Tomás Pochettino (Defensa y Justicia).