"Los docentes no deben tenerle miedo a la Wikipedia: es una herramienta de aprendizaje"

Lo señaló Katherine Maher, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, en una entrevista con LA NACION

Katherine Maher, de la Fundación Wikimedia. Foto: Gentileza Wikimedia

Wikipedia, la enciclopedia on line colaborativa, tiene 37 millones de artículos publicados en 287 idiomas, de los cuales más de 1,3 millones son en español. De éstos el 14,1% son de autoría nacional.

"La comunidad argentina es líder en el movimiento Wikimedia, hace mucho tiempo, y no sólo dentro de la región si no a nivel global", destaca Katherin Maher, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, quien vino a nuestro país para presenciar un encuentro regional de wikipedistas.

Hoy Wikipedia es, sin duda la principal fuente online de consulta tanto de niños como de adolescentes y adultos. Pero los maestros y profesores siempre advierten a sus alumnos que Wikipedia no es una fuente de información confiable. Sobre este tema Maher es contundente: "Siempre le decimos a los chicos que están haciendo un trabajo para la escuela, que no deben citar Wikipedia ni ninguna otra enciclopedia. Wikipedia es un recurso que se utiliza para saber sobre un tema antes de continuar investigando, por eso en cada artículo están incluidas las referencias. La idea es que recurran a esas fuentes de información".

Pero, al mismo tiempo, la directiva de Wikimedia advierte a los maestros que no sirve de nada prohibirles ver la enciclopedia online, porque lo harán de todas formas. "Les enseñamos cómo usar Wikipedia dentro del aula. Quizás se puede mirar un artículo de Wikipedia y debatir de dónde viene esa información. O enseñarles a los estudiantes a diferenciar entre la información confiable de la no confiable. Otra idea es debatir qué información está en el artículo y cuál no, y por qué alguna información no está", agrega.

Mientras que a los estudiantes de nivel avanzado la ejecutiva recomienda enseñarles a editar Wikipedia y para que aprendan a manejar mejor los recursos digitales. "Les decimos a los maestros y profesores que no le tengan miedo a Wikipedia; que no la citen, pero que piensen en cómo Wikipedia puede ser una herramienta para el aprendizaje", sostiene.

Enciclopedia inteligente

Sobre las nuevas tecnologías la directiva de Wikipedia explica que ya están utilizando inteligencia artificial (IA) para poder evaluar la calidad de los artículos e identificar acoso.

Pero, al mismo tiempo, Maher aclara que la IA que utilizan en su fundación tiene que ser abierta y transparente tanto a nivel software como a nivel datos. "Tenemos que ser abiertos y honestos con nuestros lectores y miembros de nuestra comunidad respecto a cómo y dónde usamos este tipo de tecnología. Así como Wikipedia es una comunidad, el conocimiento es una empresa humana y la tecnología debe ayudarnos a trabajar y no ser 'el' trabajo que hacemos", reconoce.

Entre los principales desafíos que enfrenta Wikipedia la directiva destaca llegar a culturas y diferentes lugares del mundo que hoy no están representadas en la enciclopedia online. "Queremos que participen más mujeres, más miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Además deseamos que las personas de estrato social más bajo y algunas comunidades indígenas puedan estar representados, también en nuestra enciclopedia", ejemplifica.

Para alcanzar este objetivo quiere, en primer lugar, ayudar a que la gente que no tiene Internet pueda acceder a la información y, también, ayude a conformar el conocimiento. "Para lograrlo tenemos versiones de Wikipedia offline, es decir sin conexión, que se puede usar en el teléfono o en la computadora", cuenta Maher.

Mientras que para incrementar la participación la idea es trabajar directamente con las comunidades para enseñarles a utilizar una computadora. "También queremos trabajar con los docentes que enseñan a estas comunidades. Sabemos que muchas de estas personas no tienen computadoras pero sí teléfonos simples, y con estos dispositivos ya pueden producir contenido", sostiene.

Por otro lado, la fundación se encuentra planificando su proyecto para 2030. "Estamos realizando encuestas en todo el mundo para saber qué es lo que queremos lograr para ese año. Y en agosto presentaremos nuestra visión estratégica para presentársela a todo el mundo", adelanta la directiva.