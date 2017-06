Dos escándalos paralelos

JBS y Odebrecht

1. Delito

JBS

Desde 2002 a 2017, la empresa de carne más grande del mundo realizó pagos ilícitos por 600 millones de reales. En total hubo siete delatores, que implicaron a 1829 políticos

Odebrecht

El conglomerado de la construcción cometió irregularidades desde 1979 a 2015 y admitió pagos de sobornos por 3390 millones de dólares. Además, hubo 77 delatores, que mencionaron a 400 políticos

2. Principales implicados

JBS

El presidente Michel Temer, el senador por el PSDB y ex candidato presidencial Aécio Neves, y el diputado por el PMDB Rodrigo Loures

Odebrecht

Temer, el ex presidente Lula da Silva y la ex mandataria Dilma Rousseff, que fue destituida a través de un proceso de impeachment en 2016, aunque no por el caso Odebrecht

3. Pruebas entregadas

JBS

Los directivos del frigorífico entregaron la grabación de conversaciones telefónicas; fotos y videos con entregas de dinero; planillas de donaciones para campañas; registros de llamadas telefónicas, y las declaraciones de siete delatores en video

Odebrecht

El dueño de la constructora proporcionó a la Justicia extractos de transferencias bancarias; boletas de pasajes aéreos; registros de estadías en hoteles; registros de llamadas telefónicas, y declaraciones de 77 delatores en video

4. Multas a pagar

JBS

El conglomerado J&F, que controla el frigorífico JBS, el mayor procesador de carne del mundo, llegó a un acuerdo con la justicia para pagar una multa récord de 3200 millones de dólares, a pagarse en cuotas durante 25 años. Es el acuerdo de indulgencia más grande de su tipo en el mundo

Odebrecht

Anteriormente, la mayor sanción desembolsada por una empresa había sido la de Odebrecht, que a fin de 2016 acordó pagar 2600 millones de dólares en un acuerdo con las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos a lo largo de 23 años

5. Penas de cárcel

JBS

Los hermanos Joesley y Wesley Batista, dueños de la empresa que también tiene presencia en la Argentina, quedaron en libertad y el 10 de mayo pasado se mudaron a los Estados Unidos

Odebrecht

Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, quedó condenado a 19 años y cuatro meses de prisión, pero posteriormente acordó con la justicia la delación premiada, que le permitiría una reducción de la condena

6. Qué dijeron de Temer

JBS

Que el presidente dio el aval a los pagos al ex diputado Eduardo Cunha y sabía de las coimas de JBS a jueces y fiscales. Además, dijeron que se quedó con 1 millón de reales de pagos hechos a su partido, el PMDB, en 2014; y que heredó una "cuenta corriente" del PT y transfirió dinero a las campañas del PMDB

Odebrecht

Que participó de la reunión en 2014 donde se concertó el pago de 10 millones de reales para las campañas del PMDB. También, que participó de la reunión en la que se negoció el pago de 65 millones de dólares de coimas en un contrato de Petrobras relacionado con el medioambiente