Condenan a Palocci, ex hombre fuerte del PT, a 12 años de cárcel

El ministro de Lula y Dilma gestionó el financiamiento ilegal de Odebrecht al partido

RÍO DE JANEIRO.- El cerco judicial se cierra cada vez más sobre el Partido de los Trabajadores (PT). Ayer, el ex hombre fuerte de los gobiernos petistas Antonio Palocci fue condenado por el juez federal Sergio Moro a 12 años y dos meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en la causa que investiga la red de sobornos que existió en Petrobras.

Se trató de la primera condena contra Palocci, de 56 años, que fue ministro de Economía de Luiz Inacio Lula da Silva entre 2003 y 2006 y jefe de gabinete de Dilma Rousseff en 2011. Según Moro, Palocci actuó a favor de la compañía Odebrecht para garantizarle jugosos contratos con la petrolera estatal y a cambio desarrolló una trama de "macrocorrupción" que incluyó una cuenta corriente de coimas entre Odebrecht y el PT por más de US$ 60 millones.

Según la sentencia, el ex ministro participó del pago ilegal y posterior lavado de unos US$ 10 millones para financiar campañas políticas. Por la misma causa ya fueron condenados varios altos ejecutivos de Odebrecht, entre ellos el ex presidente de la compañía Marcelo Odebrecht (10 años de reclusión), que llegaron a un acuerdo de delación premiada con la justicia para reducir sus penas, así como ex directivos de Petrobras; el ex tesorero del PT, João Vaccari Neto (seis años de cárcel), y el antiguo estratega de las campañas petistas, el publicista João Santana (cuatro años y seis meses de prisión).

Palocci es el ex funcionario petista de mayor rango condenado tras las investigaciones de la operación Lava Jato, luego de las condenas a 31 años de reclusión impuestas a José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula preso desde 2015.

Detenido en septiembre de 2016 como parte de la operación Omertà (en referencia al código de honor mafioso), Palocci había negado siempre su participación en la red de corrupción en Petrobras, pero los ex ejecutivos de Odebrecht que colaboraron lo describieron como la persona que hacía de conexión con el PT, y en las planillas de la empresa aparecía bajo el apodo "Italiano".

En abril, durante su interrogatorio frente a Moro, Palocci sorprendió al señalar al juez que estaba dispuesto también a colaborar con las investigaciones; sin embargo, se negó a revelar detalles en ese momento.

"Sus declaraciones en la audiencia (...) sonaron más como amenaza para que terceros lo auxilien de manera indebida para la revocación de su prisión preventiva que como una declaración sincera de que pretendía en ese momento colaborar con la justicia", resaltó Moro en su fallo de ayer.

"La práctica en serie de crímenes graves, con implicancias en la integridad de pleitos electorales en Brasil y en el extranjero, coloca en riesgo el orden público y constituye elemento suficiente para justificar el mantenimiento de la prisión preventiva", agregó el magistrado, que calificó a Palocci como un "hombre poderoso y con contactos con personas igualmente poderosas" que podrían influir en la acción penal y su responsabilidad.

Tras la condena de Palocci, ahora se espera que en los próximos días Moro determine la sentencia contra Lula en la primera de las cinco causas relacionadas con el petrolão en las que está procesado. En este caso, el ex presidente está acusado de haber recibido de la constructora OAS un tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de su influencia para obtener contratos con Petrobras.

Lula sigue con ventaja

30%

Lula da Silva

Un sondeo de Datafolha lo mantiene al frente de cara a las elecciones de 2018

16%

Jair Bolsonaro

El polémico diputado de extrema derecha saldría segundo en la primera vuelta

15%

Marina Silva

La ecologista que ya compitió en dos elecciones quedó en tercer lugar. Otros candidatos son el ex juez Joaquim Barbosa (11%) y el alcalde de San Pablo, João Doria (10%). El único que le ganaría a Lula en una eventual segunda vuelta es el juez Sergio Moro (14%), que por ahora siempre negó tener aspiraciones