River tiene sus primeros refuerzos: movimientos rápidos y efectivos para disipar la tormenta

En medio del viaje a la sede de la Conmebol por los casos de doping, en River firmaron Lux y Pinola; Scocco se acerca a Núñez

Javier Pinola y Germán Lux, River aceleró la llegada de los refuerzos para esconder el mal trago del doping. Foto: Prensa River Plate

Fueron horas complicadas para Marcelo Gallardo. Siendo un profesional que se autoexige, detallista y obsesivo, el técnico de River sintió que vivió su momento más difícil desde que está en el club hace tres años. La situación por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada excedió lo estrictamente deportivo y fue ajena a lo que él podía manejar. Por eso, desde la dirigencia trabajaron exhaustivamente en las últimas horas para aquietar las aguas y cumplir con algunos de sus deseos.

Ayer, Germán Lux y Javier Pinola se realizaron las revisiones médicas correspondientes, firmaron sus contratos y hoy ya estarían a disposición del Muñeco en la práctica matutina en el predio de Ezeiza. "Ambos pueden aportarnos jerarquía. Su llegada nos va a dar esa cuota de energía que necesitamos y la experiencia para venir y no tener dificultades en la adaptación. Lux nació acá, es del club. Y Pinola tiene sobradas condiciones como para no tener problemas", comentó Gallardo, tras el empate sin goles ante Colón, en el partido que significó el cierre en el campeonato.

A pesar de que los casos son diferentes, ambas llegadas conformaron al entrenador. Lux vuelve al club que lo vio nacer, tras 11 años de ausencia, sin ser la opción principal para Gallardo, quien decidió incorporar un arquero después de los errores que dejaron a Augusto Batalla en el centro de la tormenta.

Sonaron muchos nombres y finalmente todo decantó en el futbolista de Carcarañá, de 35 años. ¿Por qué? Lux siempre tuvo muy buena relación con los actuales dirigentes, quedó libre de Deportivo La Coruña y el DT dio el visto bueno para su llegada. "Estoy muy contento. El fútbol tiene momentos: éste es uno bueno y yo también agarro River en un buen momento. Estoy feliz de estar acá, de volver a mi casa", señaló el jugador, quien firmó un contrato por tres años.

El vicepresidente de River Matías Patanián, entre Martínez Quarta y Mayada, listos para plantear la estrategia de defensa en Asunción. Foto: AFP

Por su parte, Pinola es un deseo cumplido para el cuerpo técnico. A sus 34 años, dejó Rosario Central -la cláusula de rescisión es de 1,5 millones de dólares; en Arroyito pretenden aumentar la cifra a modo de resarcimiento, porque el zaguero tenía un año más de contrato- y llegó por tres años a Núñez. "Quería venir a River, es un desafío. Hace un año y medio hubo conversaciones y en ese momento sentía que era el momento de seguir en Central y rechacé la oferta. No quería desaprovechar la segunda oportunidad", contó el defensor, y destacó la charla con el DT: "Me dijo que podía ser importante para el grupo que viniera a sumar".

Pero River no se conforma y sabe que debe conseguir un reemplazante en la delantera para Sebastián Driussi, quien partió a Zenit, de Rusia, y dejó 15 millones de euros. El apuntado es Ignacio Scocco -solicitado por Gallardo en varias ocasiones- y su llegada está a un paso de concretarse.

"Se está tratando y va bien encaminado", le comentó a La Nacion un integrante de la comisión directiva. El delantero ya avisó que no seguirá en Newell's y hoy jugará su último partido frente a Godoy Cruz. De 32 años, la intención es que se incorpore antes del viernes y para eso River debería hacerse cargo de la deuda de 2,4 millones de dólares que tienen los rosarinos con Sunderland, de Inglaterra.

Así fue el descargo de River ante la Conmebol por los casos de doping.

¿Enzo Pérez? Es una posibilidad difícil, pero no imposible. Las negociaciones existen -sería un préstamo por un año- y el Muñeco señaló que es "una posibilidad para el segundo semestre". Eso sí, desde el club manejan la negociación con mucha cautela y afirman que por ahora no hay nada sobre la mesa por el jugador de Valencia. Además, los nueve jugadores que deben retornar serán negociables y no se descarta la posibilidad de incorporar otro futbolista para reforzar el ataque, ya que Rodrigo Mora no estará hasta 2018 por la operación a la que fue sometido. Hasta 48 horas antes del partido con Guaraní del martes 4 de julio, tendrá la posibilidad de presentar hasta seis modificaciones en la lista de la Copa -abonando una multa podrá estirar 24 horas más el límite-.

Mientras se arma el plantel para afrontar la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina, ayer, el vicepresidente Matías Patanian, el médico Pedro Hansing, los jugadores Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, el abogado del club Gonzalo Mayo y el abogado especializado en derecho deportivo Ariel Reck viajaron a Asunción, Paraguay, para realizar el descargo ante el Tribunal de Disciplina en la sede de la Conmebol por los casos de doping por la hidroclorotiazida.

"No podemos ser optimistas ni pesimistas. Hay que esperar", aseguraron sobre una posible sanción, aunque se especula que ambos jugadores recibarían tres meses de suspensión. Mientras el tiempo corre, River se mueve lo más rápido posible para desipar la tormenta.