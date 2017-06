El ruido electoral comenzó a pegarle al dólar: subió a $ 16,55 aquí, aunque bajó en la región

Con la oferta exportadora retraída, impacta una demanda más sostenida; en el mercado la vinculan con la toma de coberturas

El dólar se encareció 0,9% promedio ayer en el mercado local, empujado por una demanda sostenida derivada de la toma de coberturas ante el comienzo del período electoral, tras quedar definidas durante el fin de semana las listas que competirán en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El billete terminó operado a $ 16,22 y 16,32 para la compra y venta en la plaza mayorista (que marca la tendencia de precios), cuando venía de cerrar el viernes a $ 16,075 y 16,175 para ambas puntas, respectivamente. De esta manera, se encareció 14,5 centavos (0,9%) en la jornada.

A su vez, llevado por esta presión, el dólar minorista escaló de $ 16,43 a $ 16,55 para la venta, con lo que marcó un nuevo máximo nominal, al superar el cierre de $ 16,54 del pasado miércoles.

Aquel día el mercado debió asumir la decepción del frustrado regreso a la condición de "emergente" que Morgan Stanley Capital International (MSCI), que evalúa mercados y define su estatus a pedido de los propios operadores, postergó aludiendo a dudas relacionadas con el rumbo político local.

Los analistas advierten que la reversión en el movimiento del tipo de cambio se activó hace varias semanas por una cuestión estructural: la progresiva tendencia a la ampliación que exhibe el déficit de la balanza comercial. "En mayo se registró un déficit comercial de US$ 642 millones. Así en el acumulado del año asciende a US$ 1863 millones, mientras que en el mismo período de 2016 hubo superávit de US$ 515 millones", recordó al respecto José Nogueira, de ABC Mercado de Cambios, en su informe semanal. Incluso recuerdan que ya la semana anterior el dólar terminó con un avance de 13 centavos promedio en ambos segmentos de negocios por el "efecto MSCI" y la salida de capitales que generó.

Pero todo pareció ratificarse ayer, luego de conocerse que las liquidaciones del agro habían sufrido una importante retracción de US$ 595 millones a sólo US$ 308 millones en la semana anterior.

Esto confirma que, con los precios internacionales de la soja deprimidos (rebotó algo ayer, pero venía de perder 3,6% la semana pasada), creció el número de productores que aguardan que una mejora en el tipo de cambio les compense algo de lo perdido por la desvalorización de lo cosechado.

Sin embargo, la mayoría de los analistas descreen que el reacomodamiento sea significativo, entre otras cosas, porque el escenario preelectoral "hará que el Gobierno trate que el dólar no supere los $ 16,50", opina, por caso, el consultor agropecuario Salvador Di Stefano.

Por lo pronto, de la confluencia de una oferta de divisas retraída con una demanda algo más tonificada devino una mejora del 1,2% en la competitividad cambiaria nominal multilateral, según el índice que elabora el Banco Central (BCRA). A eso colaboraron mucho las apreciaciones del real (1,1%), el peso mexicano (0,8%) y el resto de las monedas de la región frente al dólar en la víspera, dato que también sugiere que la plaza local encontró en la definición de las candidaturas y el inicio pleno del período electoral una razón para moverse en contrario.

Señal de los fondos comunes

Las recomendaciones para dolarizar las carteras son un clásico de los períodos electorales. De hecho, varios estudios y consultores ya venían planteándola, aunque no esperen un salto sustancial del dólar.

El vicepresidente de la administradora de fondos Megainver, Miguel Kiguel, reconoce que vienen recomendando a sus clientes "dolarizar parte de sus carteras desde marzo, si el horizonte de la colocación es el mediano plazo", aunque no tengan expectativa de un salto importante del dólar.

La búsqueda de este tipo de coberturas hizo, incluso, que los pequeños inversores vuelvan a poner el ojo en los fondos de inversión denominados en esa moneda.

Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (Cafci), la participación de individuos dentro del total de la industria, que hoy gestiona unos $ 476.000 millones, creció del 9 al 15% en lo que va del año y un 10% del dinero administrado está colocado ya en fondos denominados en dólares. "Es lo que la mayoría de los minoristas está demandando", coincidió Nora Trotta, presidenta de esa misma compañía, que administra $ 13.000 millones en distintos fondos.

Para entender el mercado

77,2

Millones de dólares

Volcó en promedio por día a la plaza cambiaria local el complejo sojero durante la semana pasada

99,1

Millones de dólares

Había aportado por rueda el mismo sector durante la semana previa

3,67%

Soja en baja

Bajó el precio internacional la semana en que ralearon las liquidaciones (rebotó 0,25% ayer, al cerrar a US$ 333,18 la tonelada en el Chicago)

Con la colaboración de Florencia Donovan