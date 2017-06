La Argentina sigue siendo uno de los países más caros de la región para comprar un celular

En algunos modelos, como el iPhone 7, la brecha con Chile llega al 96%; en otros baja al 12%

Una consultora comparó los precios de distintos modelos de teléfonos celulares en varios países de América latina, y si bien la Argentina sigue siendo uno de los países más caros, la brecha con Chile se redujo, lo que obedece a una estrategia de las empresas que ensamblan sus productos en Tierra del Fuego para ser más competitivas.

En el extremo más optimista, según el estudio de la consultora IntegraGo, se encuentra Samsung, que tiene los productos con menor brecha de precios a nivel regional: el modelo S8 cuesta en la Argentina US$ 1151,45, y el S8 Plus asciende a US$ 1333,27, y son un 12% y un 14% más caros, respectivamente, que en Chile (US$ 1029,15 y US$ 1165,36). "La diferencia es muy pequeña, y si le sumamos que en la Argentina los compradores pueden acceder a una financiación no conviene comprar afuera. Samsung quiere romper con esa brecha al igual que otras empresas en Tierra del Fuego y empiezan a posicionar sus productos respecto de Chile", explicó Pablo Frutos, de IntegraGo. En México, el S8 cuesta casi US$ 960 y en Colombia, US$ 1024, en ambos casos también más baratos. En cambio, es más caro que en la Argentina en Brasil (US$ 1200), y en Uruguay (US$ 1209).

Por su parte, el Huawei P9 (US$ 909,03) es un 31% más caro aquí que en Chile (US$ 696,18), en tanto que el Moto Z Play (US$ 1030,24) resulta un 49% más oneroso que al otro lado de la Cordillera, donde llega a los US$ 690,13. El precio más económico del P9 se consigue en Colombia (US$ 580,36) y en Brasil (US$ 645,345). El Z Play, en tanto, cuesta US$ 409,66 en Colombia y US$ 450,15 en Brasil.

Fuentes del sector dijeron que, reduciendo costos y planificando los lanzamientos, se puede llegar con un buen precio a la Argentina, a lo que llaman "el costo mínimo local". Algunas marcas incluso deciden resignar puntos de ganancia para "salir fuerte" por la importancia que el país tiene para la región.

Según el informe de IntegraGo, la brecha más amplia de precios se da en el caso del iPhone 7 y el 7 Plus, que son un 96% y un 99%, más caros en la Argentina (US$ 1515,09 y US$ 2290,84) versus Chile (US$ 771,86 y US$ 1150,23). Son también más caros que en México (US$ 887,85), Brasil (US$ 999,70), Uruguay (US$ 1079) y Colombia (US$ 1112,93).

Según Enrique Carrier, de la consultora Carrier y Asociados y especialista en telecomunicaciones, el iPhone tiene un "tratamiento tributario distinto" porque es totalmente importado, entonces se pagan aranceles y derechos de importación, el IVA y Ganancias, y eso explica que sea tanto más caro. "Samsung y Motorola tienen un tratamiento diferencial, por ser armados localmente en Tierra del Fuego. Los de Huawei también probablemente se hagan en el Sur", agregó.

Por su parte, Frutos dijo que los precios del iPhone tienen que ver con el tipo de producción, ya que traen los productos de China. "Se está empezando a lograr que lo que se fabrica localmente pueda competir internacionalmente", concluyó.

Intimación oficial

La Secretaría de Comercio intimó ayer a las empresas de telefonía celular para que presenten en los próximos 15 días un plan para reducir los reclamos de los usuarios ante el servicio. Las empresas encabezan el ránking de quejas de los consumidores y además, desde que comenzó el año, ya recibieron multas por más de $ 2 millones, según Comercio.