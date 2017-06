El costo de las emisiones de deuda del kirchnerismo fue más alto que el de las colocaciones de Macri

El promedio de 2017 ronda el 5%; en el gobierno anterior se pagó una tasa del 12% promedio

El kirchnerismo no ahorró críticas a la última colocación de deuda del Gobierno en términos de su "altísimo" costo para el país.

La ex presidenta y precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires Cristina Kirchner dijo que, el bono a 100 años colocado hace una semana demostraría que "la deuda es corrupción intergeneracional". En tanto, el ex ministro de Economía Axel Kicillof indicó que "así no se puede seguir" y que "dicen que no hay mal que dure 100 años; la pesada herencia del macrismo parece que sí".

Los ejes de los cuestionamientos pasan por el costo y el plazo de la deuda contraida. Sin embargo, de acuerdo con los datos oficiales, el costo del financiamiento en moneda extranjera durante el kirchnerismo superó ampliamente lo pagado por el macrismo en estos 18 meses de gestión y a plazos más cortos.

El costo promedio de las emisiones de 2017 fue del 4,8%, mientras que por el bono a 100 años el Gobierno pagó 7,9%. En cambio, las emisiones más importantes del kirchnerismo en dólares rondaron un promedio del 12 por ciento.

Por ejemplo, en mayo de 2007, la ex ministra Felisa Miceli colocó un bono por 750 millones de dólares a 10 años de plazo, a cambio de una tasa de interés del 8,4% anual.

Su sucesor, Miguel Peirano, realizó en 2007 dos emisiones del Bonar X, a 10 años, en abril y en mayo al 8,4%, mientras que en noviembre se colocó otro al 10,5% y también suscribió una nueva emisión en forma directa a Venezuela del Boden 2015 al 10,4 por ciento. En la presidencia de Néstor Kirchner, el ministro Carlos Fernández pagó, en una colocación directa a la Venezuela de Hugo Chávez, en agosto de 2008, cerca del 14%.

En el bono del canje de la deuda de 2010, impulsado por el entonces ministro Amado Boudou, para los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003 se entregó un bono Global 2017, con una tasa del 8,7%.

Luego, el propio Kicillof, en abril de 2015, pagó el 8,9% por un bono a 9 años por una colocación de 1415 millones de dólares en Bonar 24.

Estos rendimientos muestran que el kirchnerismo, por el default de 2001 -al que se sumó el default técnico de 2014, provocado por su falta de acuerdo con los bonistas que no cobraban por la cesación de pagos- generó una carga mucho más pesada que la del macrismo, al menos hasta ahora. Esto se debe no sólo a la falta de arreglo de la deuda en default, sino también a la manipulación de las estadísticas oficiales desde 2007, que pulverizó el mercado de deuda en pesos.

Además, aunque Cristina Kirchner enfatizó la carga de endeudamiento generada por este gobierno, durante su gestión la deuda pública comenzó en US$ 144.700 millones, con una proporción del 44,4% del PBI y culminó cerca de los US$ 240.000 millones, equivalente al 45,6% del PBI. No se redujo el porcentaje en relación al PBI, pese a los enormes pagos con las reservas del Banco Central en el marco de la presunta estrategia de "desendeudamiento", que no existió.

Sebastián Maril, de Research for Traders, dijo a LA NACION que la deuda en dólares en el mercado internacional costó en 2016 un promedio de 7,09% y un 6,51% en 2017.

El analista dijo que la tasa de interés "es adecuada para un país considerado como defaulteador en serie y alta comparada con Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia". Para reducirla, consideró que "las calificadoras deben subir la calificación de la deuda soberana, las elecciones en octubre deben resultar favorables al oficialismo, la economía debe mostrar signos de recuperación, hay que pagarles a los holdouts que quedan pendientes y Cristina Kirchner debe dejar de amenazar a los bancos internacionales" respecto del pago de la deuda.

Fernando Baer, de Quantum, agregó que "considerando sólo la parte voluntaria de la deuda emitida en el kirchnerismo, sin contar letras colocadas al BCRA, el plazo promedio de emisión fue 8,6 años, la tasa promedio del 8,8% y colocaron en el mercado casi US$ 14.000 millones".