Aldosivi llenó el último casillero del descenso: qué tienen en común los que se fueron a la B

El equipo de Mar del Plata nunca había estado en zona de descenso a lo largo de las 30 fechas, pero perdió por 3 a 0 con Olimpo y se sumó a Sarmiento, Quilmes y Atlético de Rafaela

Gabbarini, arquero de Olimpo, le gana el mano a mano a Jonathan Benedetti; Aldosivi no pudo quedarse en primera. Foto: Télam

Falta una función, apenas, para que se acabe el espectáculo de los 30 equipos en la primera división, un experimento con dosis de grotesco, pero que tuvo espacio suficiente para partidos inolvidables, figuras emergentes, un campeón indiscutido y la apasionante lucha por el ingreso a los torneos internacionales. Y desde anoche, se cerró el círculo de la angustia: Aldosivi (1,078) se sumó a Sarmiento (0,986), Atlético de Rafaela (0,989) y Quilmes (1,031), los cuatro equipos que descenderán a la Primera B Nacional. Como subirán dos (por ahora, Argentinos y Brown, de Puerto Madryn), el próximo campeonato se jugará con 28 integrantes. El final de Aldosivi sumó lluvia y adrenalina: el partido fue interrumpido por un corte de energía a 13 minutos del final. Lo peor: por primera vez, el equipo marplatense cayó en la zona de descenso. Sólo en la 29» fecha había igualado con Temperley...

La lucha de los de abajo, de los humildes, quedó en evidencia con la extensión de los torneos: los conjuntos con menos recursos quedaron en el sótano, los más fuertes están en la cúspide. Boca, el campeón, con 63 puntos, ganó 18 partidos, marcó 62 goles y tuvo a Darío Benedetto, el artillero, con 21. Nadie ganó tanto, ni fue tan efectivo. Lo siguen River, Racing y posiblemente Independiente y San Lorenzo, según los resultados de hoy, todos (o casi todos), clasificados para la próxima Libertadores. En el fondo, quedaron Aldosivi y Quilmes, como un símbolo. El elenco cervecero perdió 16 partidos (como Sarmiento) y se impuso apenas en 6 encuentros. El elenco de Junín representa otro testimonio fiel: sufrió 51 tantos, el peor registro. El desempeño en este certamen, en realidad, es la consecuencia de la decadencia que se produjo en las últimas tres temporadas. Pero es una muestra: sólo Olimpo, con 38 puntos, en la mitad de la tabla, sacó la cabeza con algunos buenos resultados.

Y como sus colegas, a pesar de las diferencias inalcanzables, lograron algunos impactos contra los grandes. Rafaela, por ejemplo: 3-2 a Racing (6» fecha), 1-1 con Huracán (19»), 1-1 con Independiente (20») y 0-0 con Boca (21»). Sarmiento logró un 0-0 con Huracán (4») y 1-1 con River (21»); Aldosivi le ganó 2-1 a San Lorenzo (25»); empató 0-0 con Independiente (26») y 1-1 con Racing (27»).

Con el tiempo, envueltos en planteles cortos, todos arriesgaron su suerte, más o menos, con la misma fórmula: sangre joven, de la casa.

El Sur y el Interior, más allá de los que cayeron y se salvaron, también descubren el juego de las diferencias con los poderosos: de los nueve equipos que sufrieron hasta la penúltima jornada, apenas Huracán escapó a esa zona geográfica. Los presupuestos también juegan su campeonato.

Los cambios de timón -más aún, en el torneo de los 30, que empezó a fines de agosto pasado-, resultaron un lugar común, en la mayoría de los equipos, no sólo en los más comprometidos. El número alarma: apenas 8 conductores empezaron y acabaron la aventura. La gran mayoría cambió más de una vez. Aquí se desprende la primera gran curiosidad: Juan Manuel Llop relanzó su carrera en Rafaela, a pesar del descenso. A punto de asumir en Newell's, fue ovacionado en su última función, en la que Rafaela perdió 3-2 contra Sarmiento, otro de los caídos. Y mientras Fernando Quiroz, el DT de Sarmiento, no tiene sellada su continuidad ("desde que jugaron los chicos, ganamos tres de cinco partidos; ahí puede estar una de las claves del futuro. Casi seguro voy a seguir...)", Chocho dirigió todo el torneo y se despidió como un héroe. "Voy a tener el teléfono abierto para lo que necesiten", aseguró en su salida.

"Terminó un proyecto. Ahora debe el club complementar esa base, para que los jóvenes puedan rendir sus frutos en el futuro próximo. Hemos pasado 15 meses excelentes. El equipo fue competitivo siempre, permanentemente", fue su mensaje.

Entre Llop y Quiroz, habituales entrenadores de formaciones que deben soportar tempestades, surge otra curiosidad: ambos dirigieron a Racing y Huracán hace algunos años. Teté fue futbolista de esos clubes. Christian Díaz, el DT de Quilmes (al menos, por ahora), también sabe de historias grandes: fue técnico (y jugador) de Independiente. Walter Perazzo hace un mes que llegó a Mar del Plata; como entrenador, estuvo en las inferiores de San Lorenzo. Y hasta dirigió el seleccionado Sub 20.

"El equipo mostró una mejoría que no se vio reflejada para cumplir los objetivos. Nos adaptamos a un presupuesto bajo para Primera. No vine por 10 partidos a Quilmes", dijo Díaz. A diferencia de Mar del Plata, Rafaela y Junín, el clima no es ideal. "La molestia del hincha es normal, pero la gente nos acompañó siempre", comentó.

En Parque Patricios

El alivio, luego de las intermitencias

En el medio de las intermitencias y los malos resultados (sólo ganó 2 de los últimos 14 partidos), Huracán logró asegurar su permanencia, respaldado en el 0-0 contra Belgrano.

4

La cantidad de DT

De la fecha 1» a la 4», fue dirigido por Eduardo Dominguez; de la 5» a la 12» se hizo cargo Caruso Lombardi; asumió como interino Nestor Apuzzo; desde la 14», lo dirige Azconzábal.

En Mar del Plata

Olimpo, el gran contragolpeador

En un duelo de urgencias, Olimpo esperó, resistió y golpeó a Aldosivi, que de tanta ambición, fue ingenuo. Coniglio aprovechó dos contraataques letales. Por si la historia necesitabamás marco dramático, hubo lluvia, de principio a fin. Y un corte de luz.

3

Minutos claves

Fue lo que precisó Olimpo para definir el partido: entre los 19 y 21 minutos, Coniglio demolió la tensión.

En Liniers

Un empate que cayó muy bien

Temperley se enamoró del empate en el entretiempo, con la certeza de que Aldosivi ya caía 2 a 0. Vélez extrañó a Mariano Pavone, que abandonó la concentración porque volverá a Estudiantes.

37

Puntos

Es la cantidad que sumaron Vélez y Temperley. Al equipo del Sur le bastó el 0-0 para salvarse del descenso. Temperley logró 10 triunfos, empató en 7 ocasiones y perdió 13 partidos.