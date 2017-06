La última entrevista que Gerónimo "Momo" Venegas le concedió a LA NACION

El dirigente sindical murió esta noche en su casa de Necochea a los 75 años

Gerónimo Venegas murió a los 75 años a causa de un cáncer.

El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, murió hoy a las 22.10 en su casa de Necochea, su ciudad natal, tras luchar contra un cáncer.

La última entrevista que le concedió el dirigente sindical aliado al Gobierno a LA NACION, estuvo relacionada a la polémica por la carga de los silobolsas de parte del personal de las bolsas de trabajo del gremio.

En esa ocasión, opinó sobre la actual CGT, sobre los índices de pobreza y de las elecciones legislativas de este año.

La entrevista completa

En plena cosecha gruesa en la pampa húmeda se mantiene una controversia latente que no termina de dirimirse. El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Gerónimo "Momo" Venegas, no le escapa a la polémica y afirma: "La carga de los bolsones en el campo corresponde a trabajadores de las bolsas de trabajo, una obligatoriedad que las entidades agropecuarias desconocen". Es una discusión que se renueva anualmente incluso con piquetes en plantas de cereales.

-¿Cómo explica su posición con respecto a la carga de bolsones, que es tan resistida por los productores?

-Los bolsones deben ser cargados por trabajadores de las bolsas de trabajo, no por los trabajadores en relación de dependencia. En las plantas no hay conflicto, pero los bolsones que tienen los productores en el campo nos corresponden a nosotros. Cuando se carga con un trabajador mensual, aparte de un ahorro para el productor, no se blanquea lo que se carga. En cambio, si van nuestros trabajadores, reciben un vale, y queda todo registrado. Nosotros acordamos que, cuando hay un bolsón o dos en un campo, entonces lo carga un trabajador mensual, pero cuando hay más, lo tenemos que hacer nosotros.

-¿Están trabajando en algún tipo de mecanismo para agilizar los trámites en el Renatre?

-Sí, vamos a tratar de cambiar todo, nosotros vamos a avanzar con toda la tecnología que hay. El trabajador va a tener una tarjeta con un chip con toda su historia clínica y laboral. Ya estamos convocando a empresas para que nos ofrezcan sus servicios y ver cómo podemos hacerlo para terminar de implementarlo.

-¿Qué piensa de la actual CGT?

-Nosotros impugnamos la actual CGT, fue un mamarracho lo que hicieron. El triunvirato de la CGT tendría que renunciar y convocar nuevamente a un congreso nacional de unidad y respetar el estatuto, que dice que tiene que haber un secretario general y un consejo directivo.La CGT convocó a una movilización y otros se quedaron con su movilización. Esto no pasó en todo el movimiento obrero. Los dirigentes tuvieron que salir corriendo. Esto es la improvisación por la improvisación. Fueron sin fecha de medida de fuerza, sin saber cuál era el objetivo.

-¿Cómo se resuelven los altos índices de pobreza de la Argentina?

-El campo va a ser el engranaje que va poner en marcha la economía del país. Este año vamos a tener una supercosecha que se va a traducir en beneficio para la gente. Que haya gente con hambre en un país que produce alimentos para tantos millones de personas es increíble. Por eso digo que cuando hay un chico que se muere desnutrido en este país, debería ser un crimen de lesa humanidad. Los pobres fueron los rehenes del gobierno K que sumía en la pobreza a la gente para subsidiarlos, pero el subsidio tiene que ser algo para ayudar a salir de una situación, un paliativo. Nosotros, en cambio, creemos que tenemos que tener trabajo con buenos salarios. El trabajo dignifica.

-¿Cree entonces que la desnutrición no se debe combatir en los comedores escolares?

-Los comedores escolares se tienen que cerrar, los chicos tienen que comer en sus casas con sus padres y sus madres. Tienen que volver a las familias. Tenemos que tener fe en que el país va a salir, va a arrancar, y cuando arranque no lo paran más.

-¿Tiene un pronóstico sobre el resultado que pueden llegar a tener las próximas elecciones legislativas?

-En las próximas elecciones vamos a arrasar, y eso le va a dar gobernabilidad a esta gestión, que es lo que le está faltando.Son todos corruptos los que están en el PJ, todos van a pasar por Comodoro Py. El peronismo se está renovando a partir del partido FE, con gente que no es corrupta.

-¿Qué opinan en Uatre sobre los cambios que tendrá el empleo del campo a futuro? Me refiero a los robots en los tambos, los tractores y cosechadoras no tripulados, la cosechas de frutas mecanizadas.

-Esto se soluciona capacitando a nuestros trabajadores para que esas máquinas que vienen computadas no las manejen los robots. Y por otro lado hay que tener ingenio para generar otros puestos de trabajo. Cuando uno ve que se están perdiendo puestos de trabajo tiene que ir a otras actividades que seguramente son las que los van a volver a generar.