Andrés Malamud explicó qué se juega en las elecciones de octubre

[Video] El politólgo habló de la dinámica del peronismo y el radicalismo; la función real de las PASO y las proyecciones para 2019

En Odisea Argentina , Carlos Pagni analizó las candidaturas y las implicancias electorales de los comicios parlamentarios de octubre junto al politólogo Andrés Malamud.

"Sabiendo los resultados de la Provincia sabremos quién ganará en 2019", sostuvo Malamud y agregó que dicho resultado "está abierto".

Sobre las medidas aplicadas por el Gobierno y las correcciones posteriores, el politólogo dijo: "Lo llaman errores, pero muchos de ellos son ensayos, si pasa, pasa. Son reformas de normalización o de ajuste porque la economía argentina tiene problemas. Si es demasiado grave, retroceden. Puede ser una estrategia eficiente, pero si es sistemático ya no rinde", afirmó.

"Si un Gobierno gana la elección intermedia, gana la Presidencia, sólo una vez no se manifestó", precisó Malamud. Y señaló: "No sabemos quién va a ganar. El que le gana al Gobierno, lo condena y se condena a sí mismo. Si Cristina gana las elecciones en la Provincia, podría en 2019 no ganar ella ni alguien de su grupo".

Para el especialista en el peronismo "los líderes derrotados son deglutidos, en el radicalismo mandan hasta que mueren" y remarcó que hoy el peronismo manifiesta una dinámica sucesoria de estilo radical, ya que Cristina sigue siendo la líder.

"Esta elección decide la próxima.Las PASO dan información que orienta al votante, no cumplen la función para la que fueron creadas, no seleccionan a candidatos pero filtran candidatos y proveen información que permite que los votantes coordinen. Es un censo que tiene consecuencias. Este censo dice a quién votar en octubre para producir tal resultado", explicó el politólogo.

Sobre el apoyo a Cristina en el interior del país, Malamud subrayó: "Los peronistas del interior no se van a disciplinar a Cristina. ¿Qué quiere un gobernador peronista? Hacerse reelegir o ser Presidente, no les sirve Cristina porque les obstaculiza el camino a la Presidencia".