Amalia Granata, en campaña contra Cristina: "No se usa a los pobres en un escenario, se los instruye y acompaña"

La precandidata a diputada nacional del massismo por Santa Fe criticó a la ex presidenta y al gobierno de Cambiemos; elogió a Vidal y anticipó cuál sería su primer proyecto de ley

Amalia Granata , precandidata a diputada nacional del massismo en Santa Fe, da sus primeros pasos en la arena política. Con críticas al kirchnerismo y al gobierno de Cambiemos, Granata se probó el traje de postulante durante su paso por el programa Más Despiertos, que se emite por La Nación Más. La mediática participó de una suerte de debate con Nicolás Rodríguez Saá, que ocupa un lugar en la nómina de Unidad Ciudadana.

La mediática y ex panelista de TV, que aspira a lograr una banca en el Congreso en octubre, competirá en las PASO con el massista Alejandro Grandinetti. Granata aseguró que le preocupa la situación económica y social y contó que quiere enfocarse en el trabajo en comedores comunitarios. "Mi participación en el espacio es social. Me impacta mucho que un niño no tenga para comer o que vaya a la escuela para comer. Me entristece, me hace querer estar más involucrada para que esto cambie", aseguró Granata.

En ese marco, cuestionó las medidas de la gestión de Mauricio Macri para bajar los índices de pobreza. "Dicen que van a lograr pobreza cero trayendo inversiones que van a generar empleo. Puede ser que generen empleos, pero no va a sacar a la gente de la pobreza. Para esa gente es muy difícil acceder a ese empleo sino los educan y forman", señaló.

Pero también criticó que el gobierno de Cristina Kirchner haya "mantenido a los pobres cautivos con los votos". Habló de un "sistema perverso" en el reparto de la asistencia social. "Lo único que saben hacer es ir a cobrar planes, cuando van a trabajar no tienen un currículum para que los tomen", opinó.

En ese marco, lamentó haber sufrido "agresiones" en las redes sociales tras lanzar su candidatura. "Me sorprendió esto de la grieta y el odio que se siente cuando uno se mete en política", afirmó.

"Esta situación no viene desde hace un año y medio, viene de antes y el gobierno anterior lo profundizó. Cristina agarró a los pobres arriba de un escenario en el acto en Arsenal. No se los usa arriba de un escenario, se los instruye y se los acompaña", aseveró.

Y arremetió contra la ex presidente: "Es muy difícil creerle a una mujer que habla de lo pobres cuando se enriqueció durante los años de su gestión".

Su voto a Macri en 2015

Granata, además, confesó que votó a Mauricio Macri en el ballottage de 2015, pero remarcó que no volvería a votar a Cambiemos porque gobiernan a "prueba y error". "¿Saben lo que están haciendo o van viendo sobre la marcha? Hay cosas que no me gustan, como los recortes en las pensiones por discapacidad", resaltó.

La mediática dijo que su "modelo a seguir" es la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y subrayó: "A Cristina no le reconozco nada como dirigente" .

Por último, Granata anticipó cuál sería su primero proyecto como diputada. "Quiero sacar los fueros y rever el tema de la plata que se va en las campañas. Le pese a quién le pese. A los políticos les decís fueros y están todos aterrados", agregó.

