Tras la denuncia por corrupción, Michel Temer pasa al ataque: "Es una ficción"

El presidente de Brasil dijo que el procurador general de la República "busca la revancha" al acusarlo

Michel Temer, durante su discurso en el Palacio del Planalto. Foto: AFP / Evaristo Sa

RIO DE JANEIRO.- Tras haberse convertido ayer en el primer presidente brasileño en el ejercicio de su mandato en ser denunciado por corrupción, por el escándalo de sobornos del frigorífico JBS, Michel Temer pasó hoy al ataque frontal contra el procurador general de la República, Rodrigo Janot.

En un discurso en el Palacio del Planalto, rodeado de numerosos legisladores de su coalición de gobierno como para demostrar fuerza política, Temer calificó la demanda como una acción penal "que busca la revancha, la destrucción y la venganza" con pruebas "frágiles y precarias", fruto de la grabación clandestina de una conversación que mantuvo en marzo con el dueño de JBS, Joesley Batista, antes de que el empresario firmara un acuerdo de delación premiada con la Justicia.

"Crearon una trama de novela. La denuncia es una ficción", afirmó el presidente, quien hasta ayer era objeto de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto intento de obstrucción de la Justicia, corrupción pasiva y asociación por el caso.

En aquel diálogo entre Temer y Batista, el presidente parecía dar su aval para que el empresario pagara jugosos sobornos a un potencial colaborador de la Operación Lava Jato, el condenado ex titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien fue el máximo instigador del impeachment a Dilma Rousseff el año pasado. Como la defensa del presidente había exigido una pericia de la grabación cuando estalló el escándalo el mes pasado, el procurador Janot prefirió ayer, por ahora, presentar una sola demanda contra Temer, por corrupción pasiva. Señaló que además del dinero para Cunha, Temer había recibido para sí coimas a través del ex asesor y ex diputado Rodrigo Rocha Loures, detenido después de ser grabado en video al recibir una valija llena de dinero de un emisario de JBS.

"Lo que hay, la verdad, es un atentado contra nuestro país" Compartilo

"Incluso se separan las denuncias para provocar cada semana hechos nuevos contra el gobierno -se quejó Temer- Quieren parar el país, parar el Congreso. Lo que hay, la verdad, es un atentado contra nuestro país".

El presidente también intentó generar desconfianza hacia el procurador Janot al apuntar que uno de sus más estrechos colaboradores, el fiscal Marcelo Miller, había dejado la PGR en marzo y luego pasó a trabajar para un estudio de abogados que actuó en la negociación del acuerdo de delación premiada de JBS. Insinuó que, al igual que Miller, Janot podría haberse beneficiado económicamente de los arreglos de colaboración con la Justicia.

Indignado, Temer señaló que no permitirá que lo acusen de crímenes que no cometió. "No huiré de las batallas ni de la guerra que tenemos por delante", destacó con tono firme y desafiante.

Lo cierto es que el próximo gran terreno de enfrentamiento se dará en el Congreso, donde el Palacio del Planalto asegura todavía tener apoyo suficiente como para bloquear la denuncia. Es que para que la acción penal de la PGR avance y Temer sea juzgado por el Supremo Tribunal Federal, antes la Cámara de Diputados deberá autorizar la demanda del procurador y apartar al presidente de su cargo. Para eso se requerirá primero que la comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia analice la denuncia y, luego, que dos tercios de los diputados (342 de los 513) la apruebe.

En caso de que Temer sea apartado de su cargo -por un plazo de 180 días-, asumiría el poder interinamente el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Si el presidente fuera finalmente condenado, entonces Maia debería convocar a ambas cámaras del Congreso para que diputados y senadores elijan al sucesor que deberá gobernar hasta el final del actual mandato, el 31 de diciembre de 2018.