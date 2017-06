Llueven las críticas a River por el cambio en el reglamento por parte de la Conmebol para los octavos de final

Daniel Garnero, DT de Guaraní, y el ex arquero de Vélez José Luis Chilavert fustigaron la capacidad de maniobra del presidente millonario en la casa del fútbol sudamericano

D''Onofrio, en la mira de técnicos y ex futbolistas. Foto: Hernán Zenteno

"No lo puntualizo con River. Es triste que se modifique el reglamento cuando no corresponde. Gremio solicitó lo mismo para extender el cupo de incorporaciones hace unos años y se lo negaron", declaró el entrenador de Guaraní, Daniel Garnero, al ser consultado por TyC Sports, por el repentino cambio en el reglamento de la Conmebol luego de los casos de doping de dos jugadores millonarios.

A estas declaraciones se sumó Nicolás Russo, presidente de Lanús, que en la misma dirección que Garnero apuntó contra manejos especiales por parte de River. "La resolución de la Conmebol sobre los seis refuerzos fue por pedido de River", dijo en Radio La Red.

Fue una semana cargada de sorpresas. Primero con el caso de doping del zaguero central Lucas Martínez Quarta, al que se le sumó un día más tarde el de Camilo Mayada. Y luego, una lista de rumores de otros siete jugadores. Frente a este episodio, River salió a defender a sus jugadores y se presentó ante la máxima entidad del fútbol sudamericano para exponer su defensa.

Lo cierto fue que tras horas de exposiciones, el jugador Martínez Quarta quedó suspendido provisionalmente, mientras que el futuro de Mayada es incierto. Con este escenario, la Conmebol cambió el reglamento y permitió la incorporación de seis jugadores a los planteles de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con estas seis incorporaciones, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo podría suplir las bajas que sufrió e ilusionarse con levantar la copa.

Cuando se sancionó esta nueva resolución, varios entrenadores y ex jugadores salieron a expresar su desacuerdo y todos coincidieron en la posible influencia sobre la Conmebol del presidente de River, Rodolfo D´Onofrio. La creencia es que estos cambios, lo único que harán será favorecer a River.

"No lo puntualizo con River. Es triste que se modifique el reglamento cuando no corresponde. Gremio solicitó lo mismo para extender el cupo de incorporaciones hace unos años y se lo negaron. Pero ahora parece que se ampliará a seis por única vez. La cara de tontos tenemos. Sabemos perfectamente por qué pasa esto: porque River tuvo este problema y metió presión", señaló Garnero, próximo rival de river el martes. "Sabíamos que íbamos a enfrentar una adversidad deportiva importante, pero no imaginábamos que también iba a ser una adversidad reglamentaria. Esto es injusto y le hace muy mal a la competición", concluyó.

Mientras que José Luis Chilavert, ex jugador, no se guardó nada y salió al ataque frente al Millonario. "River debiera estar eliminado y Guaraní solicitará que lo saquen de la Copa Libertadores. Hay un vínculo muy estrecho con River, siempre se reúnen. D'Onofrio maneja la Conmebol, cayó en paracaídas y tiene un lugar importante tras enemistarse con Angelici", declaró.

"Esto no me llama la atención, la Conmebol es toda corrupción. Escuché la conferencia de Gallardo y el médico, pero pareciera que nos quieren pasar por tontos. Con Vélez ganamos todo y no necesitamos de ninguna pastilla. Este diurético no lo tomaban así nomás, se los daba el médico. Esto es una farsa, River debiera estar eliminado. Con estos datos le tendrían que hacer controles a todos los jugadores del plantel", dijo el paraguayo en diálogo con Radio Mitre.