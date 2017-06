Tomás Pierucci: "Las valijas inteligentes reemplazarán a las 'tontas' como pasó con los celulares"

El creador de Bluesmart sumó a Usain Bolt y a Mario Pergolini como inversores y proyecta alcanzar ventas por US$ 10 millones

Todo empezó en un café en Nueva York. Allí Tomás Pierucci y uno de sus socios tuvieron un diálogo que dispararía sus ideas. "¿Cómo puede ser que en 2013 se sigan perdiendo valijas?", preguntó enojado uno de ellos al ver que no le llegaba su ropa. Inmediatamente comenzaron a investigar soluciones tecnológicas para que eso terminase de una buena vez.

En la medida en que avanzaban descubrieron que la categoría de las valijas no había tenido ninguna innovación más allá de pasar de dos a cuatro ruedas. Así surgió Bluesmart, la valija que cuenta con un cargador de batería USB, un seguimiento con GPS, un bloqueo remoto digital compatible con Bluetooth, una balanza integrada inteligente y brinda datos del viaje a través de una aplicación. Fondos no tenían, por lo que apostaron a la economía colaborativa. Subieron su iniciativa a una plataforma online en la que cada uno que quería aportar fondos podía hacerlo y las expectativas fueron rápidamente superadas. En Indiegogo alcanzaron US$ 2.2 millones en pedidos anticipados para su primer producto.

"Creíamos que podíamos llegar a recaudar medio millón de dólares y alcanzamos el millón en sólo tres días", recuerda. Inversores de 120 países compraron y se juntó el capital inicial. A hoy es uno de los proyectos argentinos más exitosos en la búsqueda de fondos y su tiempo se divide entre Buenos Aires, Nueva York y Hong Kong. También completó una rueda de financiamiento a comienzos de este año con un desembolso de US$ 12 millones liderados por el fondo Tsing Capital, Monashees Capital, Endeavor Catalyst y XG Ventures. La apuesta se realizó a través de Smart Tech Foundation.

El hombre de azul (todos sus emprendimientos están ligados con ese color y es el creador de la mayor distribuidora de buzos de egresados de la Argentina) avanza ahora en su fase dos. A su valija de mano le incorpora un carry-on, una valija para despachar, un bolso de mano y un estuche para pasaportes, para competir en la misma cancha que sus rivales.

Alarma por exceso de peso en el equipaje, sensores del portadocumentos si falta alguno y nuevo GPS aparecen entre los diferenciales que fueron validadas por las autoridades regulatorias de los aeropuertos.

Pierucci apuesta también por potenciar su sede local. Fue, de hecho, en diciembre de 2015, un día después de que la Argentina elegía a su nuevo presidente, cuando el emprendedor decidió invertir en el país. Al poco tiempo se reunió con Mauricio Macri, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer, para comunicarles un desembolso de $ 100 millones en el país. En su mano a mano con LA NACION habla de todo: la moda emprendedora, la resiliencia necesaria, los éxitos pero también los fracasos.

-¿Cuánto invirtieron para la segunda generación de productos?

Para este lanzamiento invertimos aproximadamente US$ 400.000 entre investigación, desarrollo y marketing. Tratamos de ser muy eficientes con el uso del capital. Creemos que la creatividad y la pasión valen mucho más que el dinero. Por eso a lo David contra Goliat, con muy poco presupuesto nos animamos a desafiar a los gigantes de la industria. Una de las armas más potentes que tiene un emprendedor es ser delirante y nosotros tenemos un master en delirio.

-¿Planean una nueva rueda de capitalización?

Por ahora contamos con los fondos que necesitamos para operar y seguir creciendo. Habiendo dicho eso, dado que tenemos ambiciones globales siempre estamos atentos a la posibilidad de acelerar la ejecución de nuestros planes y encarar nuevos mercados.

-En el mercado aseguran que ustedes tienen socios minoritarios como Mario Pergolini y el medallista olímpico Usain Bolt. ¿Cuál es su rol y qué aportan?

Es correcto. Hace poco tuvimos la suerte de poder sumar a lista de grandes inversores a Mario y a Usain. Para nosotros es un honor y una gran ventaja contar con ellos, dado que nos aportan valor en muchos frentes. Mario es un empresario con muchísima experiencia en medios y tecnología, y nos está dando muy buenos consejos. Usain viaja más que ninguna persona en el planeta y es un usuario fuerte de nuestros productos, así que nos da buen feedback de cómo mejorarlos. Ambos por supuesto nos dan mucha validación también frente a sus fans.

-¿Cuánto pesa la tecnología en el turismo de hoy?

La tecnología está transformando el mundo más que nunca. En la industria de viajes empresas como Airbnb y Uber están cambiando radicalmente la manera que la gente viaja. Nosotros observamos hace cuatro años que lo mismo debería pasar en la industria de equipajes y por eso lanzamos Bluesmart. En ese momento había cero tecnología en esta industria. Desde entonces, realmente generamos un cambio para siempre y hoy hay muchos competidores tratando de incorporar tecnología, incluyendo los gigantes de la industria. Vinimos a esta industria a revolucionarla y no a ser uno más. Estamos cambiando todo y la tecnología es la que nos permite eso.

-¿Cómo distribuye sus operaciones a nivel global? ¿Qué rol tiene el centro de innovación de la Argentina?

En este momento tenemos oficinas en Nueva York, en Hong Kong y en Buenos Aires. En Nueva York nos enfocamos en marketing y ventas. En Hong Kong la coordinación de fabricación y logística. El equipo más grande está en la Argentina y es literalmente desde nuestro país que diseñamos y desarrollamos esta nueva línea de productos. Nos llena de orgullo estar creando innovación global desde Argentina para el mundo.

-¿Cómo se integra la matriz de Bluesmart? Me refiero a la producción, ventas y demás.

Diseñamos y producimos todo el software en la Argentina, el hardware lo producimos en Shenzhen que es donde fabrican Apple y Samsung, la capital de la electrónica a nivel mundial. Ventas y marketing lo hacemos desde la Argentina y desde Nueva York. En Londres y en San Francisco tenemos miembros del equipo que nos representan comercialmente. El objetivo de este año es llegar a los US$ 10 millones de facturación. Respecto de proyección global, nuestro sueño es hacer una marca tan reconocida globalmente como Nike o Apple. Obviamente llegar a eso lleva mucho tiempo, pero creemos que podemos.

-¿Cómo sigue el plan de negocios después de su batería de lanzamientos? ¿Cuáles son los próximos pasos?

El siguiente paso inmediato es promoverlo con una campaña de marketing fuerte en los mercados clave (EEUU, Canadá y Europa). Luego seguir innovando en producto y expandiendo nuestros canales comerciales con un foco en e-commerce y tiendas pop-up.

-¿Cuáles son las fortalezas y debilidades al momento de invertir?

Sin dudas ha habido una tremenda mejora en la percepción de la Argentina gracias al nuevo gobierno. Los inversores y empresarios ven que el país está en un buen camino y saben del potencial gigante que tiene el país. Creo que la principal fortaleza de la Argentina es nuestros recursos humanos, gente muy talentosa. La debilidad histórica de la Argentina es el marco institucional, pero el Gobierno da mucha esperanza. Así mismo grandes como Marco Galperin ayudan a demostrar a inversores extranjeros lo que se puede lograr desde nuestro pais.

-¿Cómo imagina el futuro del turismo y del mercado de valijas inteligentes?

Imaginamos un futuro en el cual la tecnología esté un paso más adelante a las necesidades de los viajeros. Cuando todo esté conectado y tenga la inteligencia de una computadora, deberían poder evitarse muchas de las pesadillas que hoy aun existen al viajar, como valijas perdidas, vuelos retrasados, controles de seguridad inhumanos, etcétera. El mercado de las valijas inteligentes creemos que reemplazará a las valijas "tontas" del mismo modo que pasó con los celulares.

-¿Cuántas barreras de entrada genera un desarrollo de este tipo?

Una de las barreras de entrada está en la tecnología y es difícil de replicar. Las empresas de valija tradicional no tienen el know how interno sobre cómo desarrollar este tipo de tecnologías, mientras que nosotros nos consideramos una empresa de tecnología y no de valijas. Hicimos mucho estudio tanto de las últimas tecnología disponibles como de las necesidades y uso de los viajeros y en base a eso determinamos que productos desarrollar.

-La liga de emprendedores está creciendo...

-Emprender está de moda, por suerte. No es una vida fácil, se requiere de mucha determinación y resiliencia, pero también de un gran equipo y cuando digo equipo también. Me refiero a tus amigos, tu familia, tu mujer. Cambiar el mundo es posible, sólo hay que querer.