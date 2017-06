Gastón Valverde: el pediatra que creó una app para terminar con las consultas por celular

La herramienta permite almacenar la historia médica en la Nube y recopilar la información para evacuar dudas de baja complejidad

Profesión: Médico Pediatra (Universidad Austral). Realizó un posgrado en gestión de empresas de salud (IAE)

Aplicación: Ánima

Edad: 38 años

Ánima llegó para mejorar la relación entre médicos y pacientes de manera digital.

Foto: Santiago Filipuzzi

"¿Puedo ir a verte mañana?", "Se cayó de la cama, ¿qué hago?", "¿Sigue con el ibuprofeno si ya le bajó la fiebre?" Son solo algunos ejemplos de los mensajes de WhatsApps que le llegan a un pediatra por día. Muchas veces sin mayor identificación que un sobrenombre y una foto diminuta, a cualquier hora y nunca remunerados aunque su respuesta demanda una intervención profesional. Gastón Valverde, un pediatra familiarizado con la problemática, desarrolló una aplicación para mejorar la relación médico-paciente de modo digital.

Según sus estudios de mercado, un pediatra recibe entre 30 y 50 consultas via Whatsapp por día ya que en promedio tienen entre 700 y 1000 pacientes en su cartera. La relación que se genera con los padres, luego de acompañar a sus bebés los primeros 16 años de vida, es muy firme. "Es raro que una madre escuche a otro que no sea el pediatra de cabecera. Los médicos de guardia o a domicilio son una primera instancia para un diagnóstico sencillo, pero aún en muchos casos se busca la confirmación del médico conocido", dijo Valverde.

Desde la primera consulta, los padres piden el contacto de WhatsApp, que superó los mil millones de usuarios en el 2016 e introdujo algunos cambios sociales: "Se esperan respuestas inmediatas, en cualquier día y horario, sin cara y sin voz. Muchas veces llegan acompañados de un "perdoname que te moleste"", dijo el emprendedor. Aún así los pediatras no saben cómo manejarlo. "WhatsApp no tiene marco, no hay reglas de juego. Un porcentaje enorme de médicos en su perfil detalla: «No hago consultas por este medio»."

La aplicación desarrollada por Valverde sirve para dirigir la pregunta. La madre carga los datos de su hijo, fechas de nacimiento, peso, antecedentes médicos y cualquier otra información relevante. También figura el carnet de vacunación, libertas de salud y exámenes de laboratorio junto con los resultados de estudios de diagnóstico por imágenes. Se crea una nube de datos y para hacer una consulta hay que especificar el motivo, las horas de evolución y una descripción del problema. "Al médico le llega un mensaje empaquetado con foto de la madre y del chico. Recién ahí empieza el chat, que no es de respuesta inmediata.

Tampoco reemplaza a un control médico ni un examen físico. Está pensada para consultas de baja complejidad a un pediatra de cabecera y no sirve para casos de emergencia en los cuales la única opción razonable es dirigirse a una guardia o llamar a una ambulancia.

Junto con su socio Francisco Gavio empezaron a desarrollarla hace dos años con una inversión inicial de sus ahorros de 800.000 pesos. Está disponible tanto en iOS y Andorid hace dos meses, ya cuenta con 100 pediatras inscriptos y más de 350 pacientes. Es 100% gratis y el modelo de negocios apunta a abastecerlo con servicios complementarios relacionados con la salud.