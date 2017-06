Denuncia ciudadana: 10 aplicaciones para defender tus derechos en la Argentina

Distintos organismos, nacionales y provinciales, como así también organizaciones de distinta índole, ofrecen posibilidades de denuncia desde el propio smartphone. ¿Cuáles ya están disponibles?

A veces, hacer valer los derechos se vuelve un laberinto de trámites y complicaciones. Sin embargo, algunas denuncias ya están al alcance de la mano. Literal. Porque en los últimos años aparecieron una serie de aplicaciones que permiten informar a las autoridades sobre distintas irregularidades y que eso se transforme en una acción para evitar distintos tipos de ilícitos. Aquí repasamos las que existen en distintas partes de la Argentina.

Contra los que estacionan mal

La aplicación del gobierno de la Ciudad BA Denuncia Vial permite dejar en evidencia ante organismos oficiales a aquellos que estacionan sobre el cordón amarillo, obstruyen rampas, sendas peatonales, ochavas o ciclovías, entre otras cosas. Una vez ingresadas, las imágenes son analizadas y "sobre aquellas válidas se labrarán las multas correspondientes", explican en el sitio del GCBA.

Está disponible para Android y para iPhone.

Comercios: es hora que acepten tarjetas y den factura

Si bien todavía no tienen lista la aplicación (saldrá muy pronto, aseguran) la AFIP ya permite que los clientes denuncien a aquellos comercios que solo admitan pagos en efectivo o no den factura. La información es anónima. Con cualquier aplicación de escaneo de código QR irán al link donde está registrado el comercio en la Administración Federal de Ingresos Brutos y ahí tendrán la chance de denunciar al local. "Con una sola no iremos a inspeccionar, en algunos casos necesitaremos un cierto volumen", aclararon desde el organismo.

Contra la evasión

La aplicación de ARBA (en la provincia de Buenos Aires) permite hacer denuncias de baldíos, sobre las edificaciones no declaradas. El sistema funciona mediante geolocalización. También, al igual que la AFIP, da la posibilidad de denunciar a comercios que no entregan factura.

Disponible para Android.

Hola INADI

INADI App permite hacer denuncias directamente desde un formulario. Allí, se permite dejar constancia de cualquier acto o acción discriminatoria de la que se haya sido víctima, que llega de forma directa al Instituto. También desde allí es posible comunicarse las 24 horas con la línea de asistencia 0800-999- 2345.

Está disponible para Android y para iOS.

Evitar el antisemitismo

La DAIA, la representación política de la comunidad judía en la Argentina, lanzó la suya que se llama DAIA denuncias: permite subir fotos de pintadas o carteles antisemitas como pruebas de la denuncia.

Está disponible para Android y iOS.

Alerta en Tigre

El Botón de Pánico de Alerta Tigre es una aplicación para smartphones de los habitantes de ese municipio de la Provincia de Buenos Aires; permite que el usuario (previamente registrado) pueda enviar una alerta inmediata al Centro de Operaciones Tigre ante un hecho de extrema urgencia. Es una vía alternativa al 911, aunque desde la misma aplicación sugieren llamar previamente al número de emergencias. Tan sólo presionando el botón de pánico (y con los datos ya precargados) se envía la comunicación al Centro de Operaciones Tigre.

Disponible para Android y para iOS.

Contra los delitos en la vía pública en Mendoza

La aplicación del Ministerio Público Fiscal de Mendoza recibe denuncias de hechos delictivos ocurridos en la vía pública, cuando no se conoce la identidad de la persona que cometió el hecho y la víctima no hubiere sufrido lesiones. Los delitos pueden ser daños, hurtos y robos simples y hay que completar un formulario con lo sucedido.

Disponible para Android

No a los abusos en tu trabajo

"Trabajo Salta" es una aplicación que te permite denunciar de manera anónima una irregularidad en tu situación de trabajo. Está hecha por el Ministerio de esa provincia. Además ofrece la posibilidad de consultar la legislación vigente en materia laboral.

Disponible para Android.

Defensa del consumidor para salteños

La aplicación es de la Secretaría de Defensa del Consumidor de Salta y sirve como prueba ante una denuncia formal en el organismo, que se puede subir desde la aplicación. Puede ser descargada para Android.

Contra el narcotráfico en Tucumán

Denuncia Activa es el nombre de la aplicación que lanzó el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de esa provincia. Permite a los ciudadanos denunciar de forma anónima puntos de venta de drogas y otros delitos complejos, además de visualizar comisarías y jurisdicciones más cercanas y llamar automáticamente al 911 con un clic. También el dispositivo permite ver cuales son los criminales más buscados y los ciudadanos extraviados. Disponible para Android.