U2, en el camino de la redención y la fraternidad

Adam Clayton, durante muchos años víctima del alcoholismo, recibió el premio que MusiCares concede a artistas en proceso de recuperación de adicciones

Clayton, flanqueado por The Edge y Bono, anteanoche, en el concierto a beneficio; el 10 y 11 de octubre llegan al Único de La Plata. Foto: AP / Michael Zorn

"Tenemos un pacto entre nosotros. En nuestra banda ninguno será una víctima. O todos nos vamos a casa o ninguno se va. No dejamos a nadie atrás." Las palabras de Adam Clayton, bajista de U2, resonaron con fuerza en la ceremonia de entrega del premio Stevie Ray Vaughan, que anteayer le otorgó MusiCares por su ayuda a artistas en proceso de recuperación de adicciones.

Clayton fue durante muchos años víctima del alcoholismo. Sus dichos resumieron el espíritu de una banda cuyos miembros vencieron el paso del tiempo y los obstáculos personales, y que este año, gracias a esa fraternidad musical, está celebrando con un tour global el 30° aniversario de su emblemático álbum The Joshua Tree. Ese show es que los traerá al Estadio Único de La Plata el 10 y 11 de octubre.

A la gala del PlayStation Theater de Nueva York acudieron sus compañeros de banda, Bono, The Edge y Larry Mullen, quienes subieron a tocar tres temas: "Stuck in Moment You Can't Get Out Of", "Vértigo" y "I Will Follow".

MusiCares es una división de la National Academy of Recording Arts and Sciences de EE.UU., que brinda apoyo a músicos que afrontan dificultades médicas y financieras.

El cuarteto irlandés sonó en buena forma en el reconocimiento de la Academia de Grabación a Adam Clayton ( 57 años), donde también se incluyeron actuaciones del rapero Michael Franti, Jack Garratt, el cantante de reggae Chronixx, Macy Gray y The Lumineers, que actualmente acompaña a U2.

Fue una pequeña pausa reflexiva en medio de una gira mundial aniversario y la reedición especial de The Joshua Tree, el disco que vendió 25 millones de copias y que tenía canciones para conquistar al mundo como "With or Without you", "Where the Streets Have No Name" o "I Still Haven't Found What I'm Looking For", bendecidas por los brillantes productores Brian Eno, Daniel Lanois y Steve Lillywhite.

"Estoy agradecido por su amistad", dijo Clayton de sus compañeros. Foto: AP / Michael Zorn

En la gala, donde tocaron los cuatro irlandeses en su estado más natural, sin embargo, no hicieron ningún tema de The Joshua Tree. El foco de la noche fue el reconocimiento a Adam Clayton. Al subir al podio, el bajista bromeó con su rol protagónico: "No estoy acostumbrado a lograr nada por mi cuenta". El músico agradeció a sus compañeros de camino por acompañarlo en la recuperación de su adicción al alcohol y permitirle seguir en la banda todos estos años. "Tuve suerte porque tenía tres amigos que fueron capaces de ver lo que sucedía y que me quisieron lo suficiente como para asumir el peso de mi falta. Bono, The Edge, y Larry (Mullen) realmente me apoyaron antes y después que entré en recuperación, y estoy enteramente agradecido por su amistad, su comprensión y apoyo", dijo el bajista.

En el mismo tono confesional el músico, que recibió el Premio Stevie Ray Vaughan por su ayuda al Fondo MusiCares MAP que ofrece acceso al tratamiento de músicos en recuperación de adicciones, dijo que sus compañeros lo estuvieron apoyando durante cuarenta años. "Supongo que me amaron antes de yo saber cómo amarme a mí mismo." Ese núcleo fuerte de hermandad y amistad musical que cuenta Clayton es lo que les permitió sobrevivir a las crisis personales y creativas. Incluso después del éxito del álbum The Joshua Tree, el grupo estaba abrumado y buscaba una nueva dirección. Cuentan que, cuando en 1991 le preguntaron a los componentes del grupo U2 cómo sería su siguiente disco, su respuesta no dejó ninguna duda: "Será el sonido de cuatro hombres talando el árbol de Joshua".

En el medio el grupo luchaba contra la adicción de Adam Clayton. "No pensaba que uno podía estar en una banda y no tomar. Es una parte tan grande de nuestra cultura".Fue Eric Clapton, relató, el que finalmente le dijo que necesitaba ayuda."Él no lo endulzó. Me dijo que tenía que cambiar mi vida y que no me arrepentiría." Otro amigo, Pete Townshend, de The Who, que junto a sus compañeros de U2 lo visitaba en la rehabilitación le dio la fuerza que le faltaba.

Subidos a otro tour mundial, el presente del grupo es sólido. Mientras preparan un nuevo disco y celebran la nostalgia con The Joshua Tree en otro concierto de dimensiones espectaculares, Clayton no reniega ni de su pasado, ni de su presente. "Soy un alcohólico, un adicto, pero de algún modo esa devastadora enfermedad es lo que me condujo a la vida maravillosa que ahora tengo". Su discurso terminó con una cita a una letra de Bono: "If you walk away, walk away, I will follow", o "Si marchas, márchate, yo te seguiré".