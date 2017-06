Tiene familia que la banque: una de las quintillizas Riganti quiere ser concejala de San Isidro

Catalina, de 25 años, contó a LA NACION que es la única de sus hermanos que se dedica a la política y reveló cuál es su aspiración si es electa

Catalina tiene 25 a?os y es la única de los 5 hermanos que se volcó a la política. Foto: Facebook.com

Catalina Riganti se desenvuelve ante las preguntas como quien ya conoce el trato con la prensa. No es para menos: desde su nacimiento, junto a sus 4 hermanos, fue noticia. Ahora, con 25 años, su nombre vuelve a los medios pero en soledad a raíz de su postulación como segunda candidata a concejala para la localidad bonaerense de San Isidro .

"Me metí en política no porque me gusta, sino porque no me gusta. No me gusta lo que está ahora y es una forma de cambiar lo que está en San Isidro y que no comparto", es la primera definición de la joven de 25 años en diálogo con LA NACION.

Consultada de cómo llega a ser candidata, contó: "Me fui a Colombia a hacer voluntariado de una ONG. Cuando volví, comencé a buscar trabajo y me propuse buscar algo más social y en ConVocación por San Isidro , una agrupación política vecinal, encontré un lugar donde los jóvenes se podían sumar para participar en política. Comencé a trabajar con quien es nuestro candidato a intendente y con el primer candidato a concejal que busca renovar su banca. Después de vivir la campaña del 2015 dije que me quería meter de lleno en la política y que quería ser candidata a concejal".

Catalina ocupa el segundo lugar en la lista vecinal tras una elección interna dentro de la fuerza. Foto: Facebook.com

"Hubo una elección interna entre los afiliados, que fue online, para conformar la lista y así quedé en segundo puesto con más votos. Fue un camino bastante claro", dijo la joven relacionista pública.

Sobre cómo fue recibido por su familia su desembarco en la política, relató: "Lo tomaron bien. Saben que mi vocación es lo social. Que quise llevar a la política esto que siento de servir al prójimo y que hice en los voluntariados. Porque pensé: «¿Por qué no se pueden unir las dos cosas? ¿Por qué toda la energía y la garra que se pone en un voluntariado no se puede poner en política?»"

"Ninguno de mis hermanos milita en política. Ninguno eligió nada que tenga que ver con la política. Ellos me acompañan y apoyan desde afuera. Cada uno busca distinguirse a partir de su personalidad. Tratamos de no pisarnos en los roles que tiene cada uno, que están bien marcados", dijo Catalina en referencia a Franco, Sofía, Camila, Martina. "Con la política me voy a ir despegando del rol de quintilliza y apegando más a mi candidatura", agregó.

La joven señaló además cuáles son sus objetivos en caso de ser electa: "Mi máxima aspiración hoy es que se urbanicen las 16 villas de San Isidro. El 10% de la población vive en asentamientos y eso me parece inaceptable. Ser una vocera de los vecinos en el Concejo Deliberante. Transmitirle al Ejecutivo lo que necesitamos los vecinos. Soy una simple mensajera".

Los 15, con Susana

