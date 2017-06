"Hay que agarrarlo a cañazos": nuevas escuchas de la mafia de La Salada

Los audios fueron difundidos por Telefe Noticias; las nuevas escuchas complican al clan Castillo: un sobrino de él pide matar a una persona

El escandaloso caso que envuelve la detención del líder de La Salada y miembros de su clan familiar continúa. Mientras el rey de la feria Jorge Castillo continúa ejerciendo su derecho a no hablar, cientos de discos de escuchas telefónicas salen a la luz. El noticiero Telefe Noticias dio a conocer una escucha de personajes que pertenecen a la mafia de La Salada en la que se escucha cómo un hombre da la orden de matar a una persona. "Hay que agarrarlo a cañazos", dice el sobrino de Castillo en una de las grabaciones.

Los audios revelan cómo se liberaban zonas para robos y cómo se coordinaban los ajustes de cuentas. "Hay que agarrarlo a cañazos, hay que tener aguante", le dice el sobrino de Castillo al hermano del operador de la polémica feria.

Las escuchas

Audio 1. Protagonistas: Adrián (sobrino de Jorge) y Hugo (hermano de Jorge)

H.- Escuchame Adrián, al chabón hay que agarrarlo a cañazos... romperle los h... a cañazos... hay que agarrarlo cuando sale de la casa. ahí hay que tener aguante... hay que agarrarlo a 5, 6 cuadras, 10 cuadras... y ahí... "pac".

A.- Hola.

H.- ¿Cómo andás campeón?

A.- Todo bien.

H.- ¿Viste lo que pasó, no?

A.- No.

H.- Lo robaron al estúpido de Maxi... lo robaron.Le metieron caño y le robaron.

A.- ¿Cuánta le sacaron?

H.- Y. le sacaron la plata mía, que son casi 80 lucas. le habrán sacado 100 lucas.

A.- Ah bueno. estás en el horno...

Nuevas escuchas complican a la mafia de La Salada. Foto: Archivo

H.- ¿Y con quién iba? ¿solo?

A.- Solo...

H.- Teniendo el Focus blindado, no, va en el Fiat 500 p. lo robaron así como si nada. pero bueno...

A.- ¡Qué bárbaro!

H.- Una c.

A.- El día perdido...

H.- Sí, mal, perdido mal.

A.- Y bueno. pero sabés lo que pasa.

H.- La confianza mata al hombre...

Audio 2. Protagonistas: Adrián (sobrino de Castillo) y "Maxi" (cobrador de la feria)

M.- Adri.

A.- ¿Maxi?

M.- Sí.

A.- Hay que enseñarle al Chiqui. porque yo le dije que los ambulantes los vas a cobrar vos.

M.- Sí.

A.- Y chiqui me pregunta, me dice "pero los cobraba Ana". pero él no entiende que los ambulantes... y quiero que vos le expliques... que los ambulantes es según el cobrador...

M.- Sí, sí.

A.- Ana puede decirte una cosa, pero yo quiero.

El líder de la feria La Salada Ramón Castillo. Foto: Archivo

M.- No quiero que lo cobre más ella ¿entendés? y después el tema del. el tema del garaje, del estacionamiento, quiero que se encargue "chiqui"... que no toque más plata ni "Gera", ni nadie que toque plata... que no toque nadie plata. el que toca plata, lo echás a patadas en el o.

A.- Listo, listo...

M.- Porque así vemos ese punto... y otra cosa que le dije es que, cuando es el momento de hacer la cuenta, la vas a hacer vos solo arriba... el bono contribución lo mandás a. pablo y que "chiqui" lo secunde si sobra algo, falta algo... si hay algún problema...

A.- Listo, listo, listo.

Audio 3. Protagonistas: "Tanito" y NN (cómplices de Adrián)

T.- Yo con él tengo confianza, viste. No tengo confianza con el otro, viste.Ya. me contaron del otro que es medio garqueti, viste. Pero. si vos aguantás hasta mañana, yo mañana ya me encuentro con ellos. Porque ellos también voltearon un camión con Gendarmería y. que se yo. no sé a donde fueron. a Misiones me dijo.

NN.- Dale, pero yo lo quiero hacer para el sábado. viernes o sábado, viste. que queda un pibito solo, que me abre la puerta, todo. porque yo decía que si hablaba con tu primo, que le haga la bancada de afuera nada más. entrar, entramos nosotros, viste. Que el haga el aguante afuera por si hay algún ruido, que me diga váyanse.

T.- Tranqui, tranqui. ¿ahí en Pompeya es?

NN.- Sí, en Pompeya, por una calle re muerta, re oscura, b. yo ya la fui a ver, viste.

T.- Dejame que voy a. mañana que voy a la feria me encuentro con un pibe amigo que está en la Fede, viste.

con él, con ese se puede hacer, con ese la mejor, con ese sí. Y pertenece justo. pertenece a la delegación Lomas pero anda por todos esos lados, viste. y ahora, recién ahora me acordé mira. y tiene un par de giles cobrando ahí en la feria. y los miércoles él va porque cobra los mensuales, viste. yo lo hablo con él, el me va a decir que si al toque. Hay una linda monedita ahí. una moneda para pasar bien las fiestas y el Año Nuevo..

NN.- Dale, yo te llamo más tarde.