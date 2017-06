Serena Williams, una leyenda al desnudo

Lució su embarazo en una revista y contó cómo se enteró antes de jugar en Australia

Serena Williams, la leyenda del tenis femenino, será la portada del próximo mes de agosto de la versión estadounidense de la revista Vanity Fair. Para la exclusiva producción, realizada por la popular fotógrafa Annie Leibovitz, la campeona de 23 Grand Slams, embarazada de seis meses, ha posado desnuda. En el reportaje, la menor de las hermanas Williams confesó cómo se sintió cuando descubrió su estado tan sólo dos días antes de comenzar el Abierto de Australia, y aseguró que será en enero de 2018 cuando regrese a las canchas de tenis y retome su profesión. "No creo que mi historia haya terminado todavía", sentencia la ex Nº 1.

Williams, de 35 años, revela que se realizó hasta seis pruebas para cerciorarse de su estado de embarazo. Cuando entrenando se dio cuenta de que no estaba físicamente como siempre, y que fallaba más de la cuenta, una amiga le sugirió que se hiciera un test, pero ella no creía que estuviera embarazada. Fue la propia amiga la que fue a comprar el test. En la nota, Serena explica que se lo hizo "a) para demostrar que estaba equivocada y b) porque es divertido. ¿Por qué no? Como una broma". Dio positivo y decidió que ya no podía dar marcha atrás en el certamen. "Oh, Dios mío, esto no puede ser. Tengo que jugar un torneo", pensó entonces. Pero la tenista acabó jugando y conquistando el trofeo en el Melbourne Park.

Durante la entrevista, Williams también habla de la relación con su pareja y padre de su futuro hijo, Alexis Ohanian, el empresario y cofundador de la red social Reddit. Williams y Ohanian se conocieron en mayo de 2015 durante un desayuno en un hotel de Roma y comenzaron una relación unos meses más tarde. Aunque han mantenido la mayor parte de su romance alejado de las cámaras, la tenista publicó fotos de ambos en su cuenta personal de Instagram, en la que tiene seis millones de seguidores, y la misma plataforma que utilizó para anunciar su compromiso de boda en diciembre pasado.

Serena exhibió su avanzado embarazo en Vanity Fair. Foto: AP

Le pidió "respeto" a McEnroe

La publicación de Vanity Fair coincide con la polémica que generaron algunos comentarios del ex tenista estadounidense John McEnroe durante una entrevista en la radio NPR. Big Mac afirmó que Serena es una jugadora fabulosa, pero tiene claro que en el circuito de hombres no sería tan exitosa... "Si ella jugara en el circuito de hombres sería como la 700 en el mundo", expresó. Ante esta sentencia, la tenista le contestó a través de su cuenta de Twitter. Le pidió que la "respete" en un momento en el que está en proceso de tener un bebé. Dentro y fuera del court, Serena Williams es una mujer de personalidad fuerte y decidida. Y lo volvió a demostrar.