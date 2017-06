Cuál es el diseñador elegido por la madre y la hermana de Messi para la boda

[Video] Ambas coincidieron en el creador de sus vestidos para la celebración del viernes próximo

El diseñador Claudio Cosano estuvo en PM y contó lo que significa que lo hayan elegido para lucir sus vestidos en la boda más importante del año.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo contraerán matrimonio el viernes próximo y la mamá y la hermana del jugador encargaron su vestuario a Cosano.

"Si bien me gusta la ropa espectacular, yo me ubico en la persona. Es una noche única y se quieren ver divinas y cómodas", contó el diseñador y aclaró: "No le propuse, pero no creo que hubieran querido cambio de prendas durante la fiesta".