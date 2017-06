Cartas de los lectores

Golpe contra Yrigoyen

La precandidata a diputada por Unión Ciudadana Fernanda Vallejos hizo una encendida defensa de Amado Boudou, al afirmar que es injustamente perseguido y que el poder económico no lo va a perdonar, "como no los perdonaron a Yrigoyen, Perón, Evita, Néstor Kirchner..."

¿Sabrá la candidata que justamente el entonces capitán Perón participó activamente, junto con el general Uriburu, del derrocamiento de Yrigoyen?

Juan Manuel Otero

juanm.otero@usal.edu.ar

Polarización electoral

El sábado pasado quedó bien definida la "grieta" política principal. De un lado quedó aislada Cristina Kirchner y su alianza política como los claros representantes del "vale todo" político. Sus antiguos aliados como Massa, Randazzo, Domínguez, Pichetto, Urtubey y ex funcionarios como Lavagna, Lousteau, Bossio, Abal Medina, etc., hoy están del lado de la "grieta" donde se respetan los principios republicanos y las formas adecuadas y útiles de hacer política. Esa es la verdadera y real polarización, que no es partidaria. En octubre sepamos expresar con el voto nuestros deseos de rechazar la política del "vale todo", exponiendo y castigando a un dañino proyecto hegemónico y expulsando de la oferta electoral a la que quiso ser nuestra reina sin corona, respaldada por su corte de fanáticos y oportunistas, rodeada de socios cómplices suyos y de su marido en la corrupción más grosera. Seamos responsables al votar.

Javier Serrano Agüero

DNI 14.069.597

Tomemos conciencia

Cuando uno se entera de que el micro accidentado en Mendoza no estaba habilitado y circulaba a una velocidad mayor que la permitida, se pregunta hasta cuándo los menores van a seguir pagando el precio de las irresponsabilidades de los adultos. Seguramente, producto de este hecho, las autoridades van a intensificar los controles de tránsito y se buscará poder determinar fehacientemente las causas del accidente. Pero ya nada les devolverá la vida a esos chicos que viajaron a Mendoza en busca de un sueño y encontraron la peor pesadilla. Como sociedad deberíamos aprender a medir las posibles consecuencias de nuestros actos; en un mundo donde parece que todos corren apurados por llegar a su lugar de destino. Al cruzar un semáforo en rojo, circular a mayor velocidad que la permitida o romper cualquier otra norma de tránsito nos estamos exponiendo a que, por querer ganar unos pocos minutos, podamos arruinar nuestra vida y la de nuestros pares. Tomemos conciencia de una vez por todas, para que no haya otra tragedia como esta. De nada servirá que nos haga reflexionar unos pocos días para que luego todo vuelva a la imprudente y caótica normalidad a la que lamentablemente estamos acostumbrados en las calles y rutas de nuestro país.

Fernando Gabriel Lozupone

DNI 37.181.284

El viaje del Papa

Seguramente el anuncio de la visita del Papa a Chile y Perú reavivará las críticas a las supuestas actitudes inamistosas de Su Santidad hacia el país y al oficialismo. Genera pena que los compatriotas de tan descollante figura mundial, que enorgullece a la Argentina, y para colmo cristianos y afines al pensamiento del Papa, padezcan de tal grado de intolerancia e incomprensión. El sumo pontífice ya no es más argentino -ítalo-argentino, por su sangre y su nacimiento-, manifestado esto quizás exageradamente, sino que pertenece a toda la cristiandad, sin distinción de ideología política y nacionalidad. En ese entendimiento, seguramente que la visión vaticanista del ex arzobispo de Buenos Aires es global e integradora. Por lo tanto, no esperemos que quien vivió toda su vida en la Argentina nos visite y se ocupe de nuestros problemas con un sentimentalismo y parcialidad impropio de su dignidad.

Víctor Manuel Monti

victormanuelmonti@gmail.com

Energía eólica

Cuando entre 1980 y 1983 se construyó en la Argentina la primera turbina eólica nacional, mis colegas relacionaban el proyecto con las aventuras del Quijote. La Turbina Eólica Argentina (TEA) fue la pionera local en esta manera de generar electricidad con energía del viento. Las energías renovables, aquí y en el mundo, fueron ganando terreno y hoy asistimos a una revolución acelerada que en unos años harán ver a las centrales térmicas y nucleares completamente superadas. La energía eólica y la solar son cada día más eficientes y más económicas. El costo de la generación de electricidad con paneles fotovoltaicos y con turbinas eólicas está decreciendo en forma exponencial. En menos de 15 años la generación eléctrica convencional no podrá competir y se repetirá la historia de Kodak, que no pudo enfrentar a las cámaras digitales. La ola de transformación es imparable. Por esta razón, preocupan los emprendimientos en nuestro país orientados a construir centrales nucleares conociendo los grandes riesgos que estas representan cuando simultáneamente existen las alternativas renovables mucho más convenientes. En nuestra Patagonia tenemos vientos excepcionales, que con las turbinas eólicas pueden generar electricidad más barata y sin contaminar.

Ricardo A. Bastianon

bastianon2001@yahoo.com.ar

Caos de tránsito

La remodelación de la calle Juncal, de Retiro a la 9 de Julio, es la crónica de un caos anunciado. La obra abarca once cuadras, de las cuales siete fueron convertidas en seudopeatonales ante la indiferencia de los pocos usuarios que las transitan. Pero las cuatro cuadras de Juncal -críticas porque incluyen un colegio, hay un semáforo en cada esquina y circulan muchos colectivos y ómnibus de larga distancia- quedaron casi intransitables. En las cuadras del 600 y el 700 se ensancharon las veredas en forma exorbitante e innecesaria (con desniveles inexplicables que pueden causar la caída del peatón), y se autorizó el estacionamiento en ambas aceras, dejando la calzada más angosta. Al día siguiente de pintarse las rayas blancas del estacionamiento estalló el caos vehicular. No se entiende cuál fue el objetivo de la remodelación.

José María Bausili

DNI 93.937.805

En la Red

La muerte del "Momo" Venegas"

Facebook

Un luchador incansable... la gente de campo te lo agradecerá siempre" - Héctor Hardy

"Muy lamentable pérdida. Un gran peronista" - Eduardo Vivona

"Uno de los pocos sindicalistas, si no el único, que antepuso el país y su gente antes del fanatismo, apoyando al Presidente en su nueva gestión" - Sil Pall

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)