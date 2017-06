Cristina Kirchner tuiteó una foto de huesos de pollo y criticó al Gobierno

A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta se hizo eco de un posteo que circulaba en las redes sociales; en un supermercado ofrecen huesos de pollo por $4,62

Desde que la ex presidenta Cristina Kirchner confirmó su candidatura al Senado en las próximas elecciones legislativas, todo indica que sus redes sociales serán su principal herramienta de campaña.

La táctica radica en criticar las políticas del gobierno actual y recordar las positivas del suyo. Así, entre otros tuits que figuran en su timeline, Cristina apuntó hoy: "Gobierno de pocos y para pocos. Así no se puede vivir. #AsíNoSePuedeSeguir"

Gobierno de pocos y para pocos. Así no se puede vivir. #AsíNoSePuedeSeguir.&- Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de junio de 2017

También hoy circuló por las redes una imagen en la que se observan varios huesos de pollo listos para ser vendidos en una sucursal de Río Gallegos del supermercado La Anónima, por la suma de $ 4,62. La imagen tuvo un eco negativo en las redes y Cristina no demoró en hacer lo propio. "Para los argentinos y las argentinas huesos de pollo. Para los de afuera, millones de dólares.", tuiteó. Y agregó: "La Anónima, cuarta cadena de supermercados del país, propiedad de la familia del Secretario de Comercio del Gobierno de Cambiemos.".

En este caso es la tristemente célebre La Anónima que vende huesos pelados de pollo. 310gr a $4,62. El kg de nada, casi 15 pesos. pic.twitter.com/hSt850ffiu&- Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 27 de junio de 2017

Entre otras cosas, la ex presidenta además mostró hoy un video que emula a la ultra popular canción Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, pero que se llama Despaciencia y que es interpretada por mujeres que critican los recortes a la ciencia. "Ciencia, una política de estado que creció y a más de mil cerebros repatrió. Por eso el Presidente guardarla nos prometió y en eso también nos mintió. Sí, nuestro ministerio quiere desarmar...", comienza la versión. Cristina, publicó el video en su Twitter bajo la oración: "Mujer tenías que ser. Inteligencia, creatividad,diversidad y humor. Y además científicas. #despaciencia". Entre otras frases, la canción repite: "Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes".

Horas antes, Cristina retuiteó una encuesta de un editor del diario Financial Times, Robin Wigglesworth, en la que, ante la consulta "What is the craziest" (qué es lo más loco), la mayoría de sus seguidores respondió: "El bono a cien años de la Argentina".