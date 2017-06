El mediático abogado apuntó contra la Junta Electoral del PJ en busca de un lugar en la lista peronista; sería el primero en la lista de Lealtad y dignidad

El abogado Fernando Burlando busca su lugar en la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

El último sábado se cerraron las listas con vistas a las próximas elecciones dando así un pantallazo del nuevo panorama político en la Argentina. En medio del conflicto entre el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana surge un nuevo nombre de candidato peronista: Fernando Burlando. Fuentes revelaron que el mediático abogado será candidato a diputado nacional en Provincia por la lista Lealtad y dignidad, dirigida por el candidato a senador provincial Mario Ishii.

La lista de candidatos a diputados por Lealtad y Dignidad, con Fernando Burlando como primero. Foto: LA NACION / Lealtad y Dignidad

Luego de las denuncias del diputado bonaerense José Ottavis contra el líder de Cumplir Florencio Randazzo, Burlando disparó contra la Junta Electoral del PJ al ironizar que le "quieren hacer la gran [Marcelo] Tinelli" por la cantidad de objeciones puestas a las listas". "La aristocracia política no soporta que venga alguien de afuera con nuevas ideas y nuevas formas, y hacen cualquier cosa para que no me presente" remarcó el abogado frente a la junta electoral de Partido Justicialista, en La Plata.

Fuentes cercanas al espacio al que pertenece Burlando confiaron a LA NACION que "el randazzismo no quiere" que el abogado entre como candidato y que "le ha puesto miles de objeciones" para que no se presente. "Cuando cerraron la listas el sábado, el randazzismo decía que había dos listas (Cumplir y Lealtad y dignidad) que habían presentado todos los papeles y que estaba todo bien. El lunes presentaron objeciones y no reconocieron documentación presentada y ahí se armó el lío hasta ahora que se confirmaron las listas". "Por supuesto que se presenta [Fernando Burlando], ya aceptaron [la Junta Electoral del Partido Justicialista] toda la documentación que se les llevó hoy antes de las 23.00".

La lista de candidatos a Senadores por Lealtad y Dignidad. Foto: LA NACION / Lealtad y Dignidad

Desde la lista Lealtad y Dignidad, que lidera el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, desde el círculo del abogado revelaron que Burlando continúa "saltando los escollos que la Junta Electoral del PJ, dominada por el randazzismo, viene poniéndole para dejarlos afuera de la contienda".