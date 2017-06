Caputo criticó su imputación por el bono a 100 años y dijo que "quieren embarrar la cancha"

Defendió el plan financiero del Gobierno e indicó que "tres de cada cuatro" emisiones "son para cancelar deuda que heredamos del kirchnerismo a tasas altísimas"; negó atraso cambiario

El ministro de Finanzas, Luis Caputo , minimizó el impacto de la imputación que el fiscal Juan Pedro Zoni (miembro de la agrupación Justicia Legítima) le hizo en la causa por la emisión del bono a 100 años y apuntó contra el kirchnerismo. "Denuncian todos los días. Ellos se dedican a embarrar la cancha, tratan de poner a todos en el mismo lugar que ellos", sostuvo el economista, en la tercera edición del Financial Summit, organizado por LA NACION.

"Todos sabemos lo que han hecho, prácticamente ni ellos mismos discuten cómo hicieron la plata. Ahora dicen 'bueno, robaban, pero hacían algunas cosas'. Es patético. La gente que es así trata de ensuciar al otro y emparejar, y hay que tomarlo como de quién viene", continuó Caputo, sobre el escenario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), en diálogo con José Del Rio, adscripto a la Secretaría General de Redacción del diario.

El ministro, además, apuntó contra los funcionarios de la administración kirchnerista y las causas que enfrentan por corrupción.

En ese contexto, Caputo también se refirió al escenario electoral y analizó el clima político que vive el país. "Las elecciones son importantes para los inversores -comenzó el funcionario-, pero todo va a depender de la percepción del resultado". Apuntó que si estas percepciones se relacionaran con la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda volver al poder, sería "una mala noticia". No obstante, aclaró: "Hoy la sensación en el mercado es que [la ex Presidenta] no tiene mayores posibilidades, por eso hay cierto optimismo".

Respecto de las críticas de la oposición por el reciente bono emitido a 100 años, Caputo minimizó esos comentarios y calificó a ese sector, hoy en la oposición, como "los reyes de la mentira".

"En lo financiero, como es algo más técnico, logran embarrar más la cancha. Es bueno aclarar algunas cosas: típicamente ellos dicen que estamos aumentado la deuda, pero tres de cada cuatro veces que emitimos es para cancelar deuda que heredamos de ellos a tasas altísimas", añadió, y se refirió a la tasa de interés del 15% anual con la que la Argentina se endeudó con Venezuela en la época del kirchnerismo.

En cuanto a las tasas actuales, el funcionario dijo que la Argentina se está financiando a los niveles más bajos de los últimos años. Explicó que el promedio es del 4,8% anual, "a un tercio de lo que se financiaba" el kirchnerismo. Señaló que el 7,9% del bono a 100 años es apenas menos que el 8,10% con el que se financiaba Estados Unidos en los 35 años anteriores a la crisis de 2009.

"No me preocupa el nivel de endeudamiento", lanzó luego, y elogió la política de gradualismo que eligió el Gobierno. "Si nosotros aplicáramos medidas de shock, irían contra el consumo y la inversión e inevitablemente la gente sufriría mucho", apuntó.

Añadió que la Argentina tiene hoy el menor nivel de deuda en relación con el PBI de América latina, y que cuando el país llegue al equilibrio fiscal esto seguirá así. Más adelanto, agregó: "El déficit es alto, pero lo vamos a bajar. Vamos a llegar a un equilibrio fiscal, en vez de dentro de un año, en tres".

Por otro lado, el ministro minimizó las consecuencias de la permanencia de la Argentina en la categoría de "mercado fronterizo", según el indicador MSCI, que no ascendió al país a la categoría de "emergente". Dijo: "Nunca especulamos con eso, ni nosotros ni los inversores". Expresó que la entidad "valoró los cambios" políticos y económicos, pero que "duda si las políticas van a perdurar en el futuro".

Luis Caputo, al hablar ayer en el encuentro financiero de LA NACION. Foto: DyN / Pablo Molina

Caputo confió en que el Banco Central podrá cumplir sus metas y resaltó que lo importante es que en 2017 la inflación estará "en los niveles más bajos de los últimos ocho años" y que el crecimiento estará "en el orden del 3%". Asimismo, predijo buenos resultados para el oficialismo en las elecciones legislativas y dijo que eso animará a los inversores a apostar más fuerte.

"¿Hay atraso cambiario?", le preguntó Del Rio. "No. Estamos en un mercado libre donde el dólar fluctúa. El tipo de cambio no es un tema de preocupación de la gente. A algunos empresarios les gustaría verlo un poco más arriba, pero no es un disparador de nada", respondió el ministro, y añadió que algunos problemas los están atacando con productividad.

A su vez, el ministro aclaró que el mayor protagonismo del sistema financiero es el resultado de los "desbarajustes" anteriores, y que la inversión de ese sector es la primera que llega y es "necesaria" para que "bajen el riesgo país y las tasas".

Apuntó: "Luego la inversión directa entra más fuertemente". Finalmente, sobre Brasil, se mostró aliviado "porque la crisis política no ha impactado en la economía", que, dijo, "encontró un piso". Destacó el funcionamiento de las instituciones en ese país, que "da señales de una seguridad jurídica extraordinaria" a mediano y largo plazo. "Ojalá pudiéramos copiar eso acá", concluyó.

La acusación la hizo un fiscal de justicia legítima

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue imputado ayer por el fiscal Juan Zoni por la emisión del bono a 100 años, denunciada por diputados nacionales del Frente para la Victoria. Fuentes judiciales precisaron a LA NACION que el fiscal, cercano a la procuradora Alejandra Gils Carbó e integrante de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, consideró que se habría cometido una conducta delictiva en perjuicio del Estado.

Juan Pedro Zoni había ganado un concurso para una fiscalía de primera instancia en Santiago del Estero, pero fue trasladado por Gils Carbó a Comodoro Py, donde comenzó a investigar a la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto lavado de dinero.

La denuncia fue presentada por diputados del Frente para la Victoria, que también habían denunciado ante el juez Ariel Lijo al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

La denuncia fue formulada por los diputados Darío Martínez, María Emilia Soria, Silvia Frana, Verónica Mercado, Guillermo Carmona, Marcos Cleri, María Teresa García, Nilda Garré, Oscar Martínez, Carlos Castagnetto, Mirta Soraire, José Alberto Ciampini, Claudio Doñate y Juan Manuel Pereyra.