Por falta de controles, revisarán una parte de los planes Progresar

Se congelaron 150.000, pendientes de certificación; la Ctera se movilizará esta tarde

Miles de alumnos se encontraron este mes sin el depósito de $ 900 correspondiente al programa Progresar, que busca ayudar a completar los estudios a jóvenes de nivel escolar, terciario o universitario.

El congelamiento temporal de este beneficio, explicaron a LA NACION en la Anses, se debió a que los institutos terciaros y universitarios se demoraron en certificar la regularidad de los alumnos. En teoría, para la semana que viene la situación ya debería estar aclarada y las becas se depositarán según corresponda. De todos modos, el gremio docente Ctera activó un reclamo para esta tarde.

Actualmente, hay 500.000 beneficiarios de este plan. De ellos, 150.000 están en revisión y se espera que finalmente un 40% sea dado de baja porque los alumnos que los recibían no asisten más al instituto.

El plan tiene un "hito anual de certificación" que se realizó hasta el 31 de marzo. Allí las escuelas, terciarios y universidades deben informar de aquellos alumnos que son regulares y que, por lo tanto, califican para percibir el beneficio. Se dio una prórroga de un mes más y luego se suspendieron los pagos en los casos en los que no se tenía información. Ahora, se les dio un último plazo a las instituciones para que presenten los datos y el lunes ya se reanudarían los pagos.

"Esto se tiene que visibilizar. El Progresar es un beneficio para los que estudian, no se puede pagar cualquiera que sea la circunstancia. Estamos atrasados sólo un mes y entre jueves y viernes ya se regularizarán los pagos", señaló una fuente del organismo que conduce Emilio Basavilbaso. De todos modos, la Anses sólo ejecuta las partidas. La asignación del recurso depende del Ministerio de Educación.

En la Ctera señalaron que la situación es distinta y ayer, en un diálogo con la prensa, confirmaron que esta tarde harán una movilización al Ministerio de Educación nacional.

"Por medio de los profesores nos fuimos enterando que miles de alumnos no habían recibido el dinero del Progresar este mes", dijo a LA NACION Sonia Alesso, secretaria general de la Ctera.

"Primero pensamos que era un error, porque no encontramos ninguna resolución escrita y los damnificados tampoco fueron notificados. Yo hablé con el ministro de Educación (Esteban) Bullrich y me dijo que no sabía qué había pasado", agregó. Hasta ayer por la tarde, el gremio se encontraba realizando un censo informal para recopilar casos.

En tanto, hoy a las 14 los docentes marcharán al Ministerio -ubicado en el pasaje Pizzurno 935- para dejar un documento que exija la inmediata restitución de las becas.

Anteayer, la Anses había hecho circular un comunicado en el que informaba acerca de "los pagos pendientes del Progresar". Allí se detallaban los pasos a seguir para certificar el cumplimiento de las obligaciones académicas de los alumnos.