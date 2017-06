La PASO del PJ, la única bonaerense con competencia, a punto de caerse

El Frente Justicialista rechazó las listas de Ishii y Ottavis, que pretenden competir con Randazzo

cerrar

La elección interna del Frente Justicialista, la única que prevé definir candidatos en la provincia de Buenos Aires, está cerca de naufragar. Así, Florencio Randazzo podría quedarse sin competencia interna en las elecciones PASO del 13 de agosto.

Las listas Libertad y Dignidad, que impulsa el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, y Amarte Argentina, con el camporista José Ottavis como principal referente, fueron rechazadas por la Junta Electoral del Frente Justicialista por incumplir varios requisitos.

Foto: Archivo

Sin embargo, la disputa no está resuelta todavía. Los apoderados de ambos espacios pidieron anoche revocar las resoluciones que los dejaron fuera de carrera y su revisión en el juzgado electoral de La Plata, a cargo de Juan Manuel Culotta.

Florencio Randazzo.

El sabado pasado, Libertad y Dignidad postuló como precandidato a senador a Gastón Yáñez Bolton y a Marcela Bianchi como primera precandidata a diputada. Ishii, quien incluso organizó un acto de lanzamiento, finalmente se anotó para pelear por una banca en el Senado bonaerense.

Ottavis, en tanto, se inscribió como precandidato a diputado en el puesto 13 de la lista Amarte Argentina, que encabeza Estela Bordón.

La junta detectó que la lista de Ishii está incompleta y no respeta la cuota de género, es decir, no incluye la cantidad de mujeres que ordena la ley. Además, faltan las declaraciones juradas de los precandidatos a diputados y senadores, parte de los avales y la plataforma programática.

En el caso de Amarte Argentina, la presentación se hizo fuera de término, no se incluyeron las declaraciones juradas de los postulantes ni los avales suficientes. Tampoco se adjuntó la plataforma del espacio.

La junta electoral, que sí aceptó las listas de Randazzo, tiene tiempo hasta esta noche para remitir sus resoluciones y las apelaciones de las listas excluidas a Culotta. Desde entonces, el juez tendrá 72 horas para resolver y la Cámara Electoral, otras 72 horas para revisar esas decisiones. La oferta de listas para las PASO estará definida el miércoles de la semana próxima.

Si no prosperan los planteos de sus rivales, Randazzo quedará como único precandidato a senador del Frente Justicialista y, al igual que Cristina Kirchner y Sergio Massa, no deberá afrontar competencia interna en las elecciones de agosto. Las PASO funcionarán, así, en Buenos Aires como una gran encuesta y ya no como una instancia de definición de candidatos.

Sin rivales internos, Randazzo concentrará los aportes que el Estado hace a las fuerzas políticas para la campaña.

Aparición en público

Antes de que haya definiciones, Randazzo volverá a hablar en público. Será después de un año y medio de silencio en una conferencia de prensa prevista para mañana en un hotel del centro porteño.

El silencio de Randazzo, sobre todo desde que decidió ser precandidato, fue blanco habitual de críticas del kirchnerismo y del massismo. El ex ministro de Transporte encontró en la falta de palabra una herramienta eficaz de campaña.

Por otro lado, Randazzo prepara la presentación de sus equipos técnicos en la sede de la Unión Ferroviaria, uno de los gremios que impulsan su candidatura.

También se está organizando el lanzamiento de campaña. Probablemente, sea en el interior, donde Randazzo cree tener su principal bastión de apoyo.

Romero Feris se anotó en las primarias

El ex senador y gobernador correntino José Antonio "Pocho" Romero Feris apuesta por seguir su carrera política en Capital Federal. Para ello presentó su nómina de pre- candidatos para las PASO con la lista de Propuesta Autonomista. Al ex gobernador lo acompañan, primero en la nómina de diputados, Ana O´Donnel; Roberto Cachanovsky; Carlos Alberto Dayan; Enriqueta Basavilbaso y Aníbal Nasrala. Entre otras propuesta, Romero Feris aseguró que impulsará la "necesidad de trabajar legislativamente en la exención del gravamen de Ganancias para los beneficios jubilatorios".

Luego de dejar la banca en el Congreso, el ex gobernador se dedicó al periodismo, y trabajó en la dirección del diario El Litoral. Además, ocupó cargos en instituciones como la Asociación de Industrias de la República Argentina. Romero Feris apuesta ahora por volver a ocupar un cargo en el Congreso.