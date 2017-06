Los gremios rechazan la suba, pero evitan tensar la cuerda

Querían llevar el salario mínimo a $ 14.060; no prevén medidas de fuerza

No hubo sorpresas. Los gremialistas que ayer participaron de la reunión del Consejo del Salario Mínimo sabían que la oferta de los empresarios rondaría el 20 por ciento de aumento, en línea con la cifra que, también el Gobierno, quiere terminar de imponer como techo de las paritarias.

Tampoco les resultó extraño que, ante la falta de acuerdo, el Gobierno definiera el aumento unilateralmente. Sin embargo, no prevén reaccionar, al menos en lo inmediato, con medidas de fuerza.

El ministro de Trabajo Jorge Triaca, ayer, durante la reunión del Consejo del Salario. Foto: DyN

Basados en los números de la canasta básica, los gremios pretendían llevar el salario mínimo a $ 14.060, es decir, una suba de más del 80% . Llegaron a la cita en el Ministerio de Trabajo dispuestos a negociar. Pero cuando quedó claro que la propuesta de los empresarios no se movería del 20%, la reunión quedó trunca.

En Trabajo estuvieron los tres jefes de la CGT , Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, además de Juan Carlos Lingeri (Obras Sanitarias) y Gerardo Martínez (Uocra), entre otros. También estuvo el secretario general del Suteba, Roberto Baradel.

La CGT analizará sus próximos pasos la semana que viene, cuando se reúna el consejo directivo. No hay ánimo de tensar la cuerda con el Gobierno. "Por ahora no hay medidas de fuerza previstas", dijo a LA NACION uno de los participantes de la reunión. "No hay margen para presionar. El Gobierno tiene un problema fiscal serio y los empresarios no iban a firmar nada por encima de las paritarias", razonó otro.

En la CGT admiten, sin embargo, que la suba del salario mínimo, que consideran insuficiente, se suma a un combo problemático. "Aumenta el desempleo, la inflación no termina de bajar y el Gobierno se la manda con cosas como la caída de las pensiones por invalidez", enumeró otro sindicalista presente en el Ministerio de Trabajo.

El único que se mostró combativo fue Pablo Micheli, jefe de la CTA Autónoma. "Si va a ser un paro nacional o una jornada con movilización ese va a ser un tema que hablaremos", dijo a la prensa no bien terminó la reunión y antes de que se conociera la definición del Gobierno. "Como mínimo vamos a hacer una marcha", completó.