Rogelio Frigerio: "El único espacio verdaderamente nacional es Cambiemos"

[Video] El ministro habló de las elecciones, de la inflación y de los hechos de corrupción en Obras Públicas; dijo que las irregularidades encontradas se denunciaron ante la OA

El ministro del Interior Rogelio Frigerio habló en Mesa Chica de la competencia electoral de octubre, se refirió a la relación del gobierno nacional con los gobernadores y afirmó que, por primera vez, existe un plan nacional de viviendas en el país.

cerrar

Frigerio se refirió a un espacio que competirá en las elecciones legislativas: "Hay candidatos muy conocidos; Cambiemos es muy competitivo en todas las jurisdicciones del país, el único espacio verdaderamente nacional es Cambiemos".

Sobre la imputación al ministro de Finanzas Luis Caputo, Frigerio sostuvo: "En Argentina los poderes de la República son independientes, la Justicia no recibe órdenes del Ejecutivo. Queremos que encuentren a los culpables de los hechos de corrupción y que encuentren la plata que nos falta". Además, criticó la situación recibida del gobierno anterior: "Encontramos que entre el 30 y 40% de las viviendas no tenían agua potable. Hay mucho dinero que falta. Lo que no nos cierra sobre Obras Públicas lo denunciamos en la Oficina Anticorrupción".

El ministro hizo hincapié en los créditos hipotecarios y señaló: "Por primera vez en Argentina hay un plan nacional de vivienda para disminuir el déficit de cantidad y calidad de viviendas. Hoy tenemos una estrategia, el Estado tiene un plan para urbanizar los asentamientos".

Sobre la inflación y la meta del Gobierno para fin de año, Frigerio afirmó: "Es el impuesto que más impacta sobre los que menos tienen y erosiona la competitividad de precios".

Con respecto a la situación de las economías regionales, el titular de Interior manifestó: "Estamos en permanente contacto con los productores porque el Presidente tiene una obsesión con el empleo. El empleo en el interior tiene un valor adicional, si no generamos oportunidades de trabajo allí, estamos obligando a migrar. De los sectores productivos, las economías regionales fueron las más castigadas y cuesta más recuperarlas", subrayó.