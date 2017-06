Esteban Bullrich y Gladys González dieron su primera entrevista televisiva como precandidatos

Fue en el programa Los Leuco, en TN; hablaron sobre los dichos de Fernanda Vallejos y de educación

Por primera vez, el actual ministro de Educación Esteban Bullrich se presentó en los medios como precandidato a senador por Cambiemos. Fue en el programa Los Leuco, que se transmite por TN, y lo hizo junto a su compañera de fórmula, Gladys González, quien fue interventora del Somu y reciente presidenta de la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).

Esteban Bullrich, precandidato a senador por Cambiemos. Foto: Archivo / Mauro V. Rizzi

González -conocida por su lucha contra las mafias- fue consultada por los dichos de Fernanda Vallejos, primera candidata a diputada por Unidad Ciudadana que dijo que la corrupción es un invento de los medios y que Amado Boudou es un perseguido político . Ante la consulta, suspiró con un "Dios..." y admitió que vivió "en carne propia" lo que es la corrupción en el sindicato "de la mafia del Caballo Suárez", ya que fue interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que dirigía Suárez. "No me va a contar...lo viví en carne propia en ese caso, está a las luces y es evidente y ya a la gente más pruebas no se le pueden mostrar de lo que ha pasado. Pero desde ese lugar yo he llevado investigaciones no solamente en contra del Caballo Suárez; tenemos dos causas muy importantes que tienen que ver con el gas y el gasoil y el fuel oil que involucran al ex ministro de planificación De Vido en donde otra vez la corrupción afecta y produce un sobreprecio que termina afectando a la gente. Cuando vos escuchás esto te parece increíble. Porque es tan evidente que no podés entender que alguien sostenga ese discurso. Es defender lo indefendible". Además, puntualizó: "Ustedes recordarán que el Caballo Suárez era el preferido de Cristina".

Gladys González, precandidata a senadora por Cambiemos. Foto: LA NACION / Facebook

Entre otras frases, dijo que ellos fueron quienes "sinceraron el presente". "Nosotros dijimos cuál era la pobreza, cuál era la inflación", dijo González. "El desempleo también y también la creación de empleo", agregó Bullrich, quien se mostró dispuesto a la idea de generar un debate entre los precandidatos a las elecciones legislativas.

Sobre educación, el actual ministro puntualizó que compró las computadoras de conectar igualdad a "a mitad de precio" y que por ello pudo darle las computadoras de conectar igualdad "al doble de los chicos". Además, que el salario mínimo de los docentes "está prácticamente duplicado" desde que asumió Mauricio Macri.

La actitud de González era similar a la de la máxima referente en la provincia de Buenos Aires: María Eugenia Vidal . Mirada reflexiva, gestos de negación con la cabeza, leve sonrisa. Los conductores, Alfredo Leuco y su hijo, Diego, le consultaron al respecto y ella, dijo: "Hay coincidencias pero somos parecidas porque tenemos los mismos valores. Tenemos la misma edad, estudiamos la misma carrera, de causalidad.Tenemos tres hijos las dos, dos hijas adolescentes y un varoncito. Me veo parecida en nuestros sueños, en lo que conversamos cuando estamos juntas y cuando compartimos nuestros miedos, cuando caminamos y coincidimos en nuestras miradas. Formamos parte de un proyecto hace muchos años que estamos juntas que estamos todos juntos y me siento parecida porque me siento parecida a él y parecida al equipo que gobierna", dijo, en referencia a Bullrich.