Que llore, que llore, esa malvada. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Llorando en el espejo y no puedo ver. Todas maravillosas canciones, con algo en común: se sirven con lágrimas. Pero. ¿por qué? ¿Por qué lloramos, sollozamos, gemimos, lagrimeamos? ¿Y estamos solos en el universo llorador? Fantásticas preguntas que se responden. con ciencia.

El mismísimo Darwin estaba perplejo frente a las lágrimas, considerándolas una secreción incidental y sin mucho sentido, sobre todo a la luz de la evolución (por supuesto, más allá de su obvia función lubricante). Recientemente se amplió el espectro de hipótesis lagrimales, y se consideran una señal de comunicación social, un pedido de ayuda a los que tenemos cerca. Quizá sea especialmente importante en el vínculo madre-hijo, cuando una mamá identifica de inmediato el llanto de sus pequeños y corre a socorrerlos. Incluso, como afirma el investigador holandés Ad Vingerhoets, experto en llantos, puede ser una señal muda, ideal para no llamar la atención de los predadores. O es una señal de que somos vulnerables y no representamos peligro para el otro.

Es necesario separar las lágrimas en basales (las que mantienen el ojo humectado), reflejas (producidas frente a algún tipo de irritación) y las inexplicables, las que nos inundan en la congoja. Hablamos de las lágrimas emocionales, que parecen ser un rasgo exclusivamente humano, y que se mantiene durante toda la vida. Y son bichos raros: más allá de las glándulas lagrimales, son producidas por nuestras cebollas o nuestros pensamientos, a veces alegres, tristes, o esperanzadores.

Hay lugares comunes para lagrimear. El auto, cuando uno va manejando solo; el cine, cuando logramos meternos en la cabeza del otro, sentir con un actor (es lo que se conoce como empatía) y llorar cuando Kung Fu Panda descubre que el ingrediente secreto de la sopa de papá es. nada (lo escribo y ya lagrimeo).

A veces nos sentimos mejor luego de llorar. Quizá, como predijo Pablo Neruda, las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos, o son ríos invisibles que corren hacia la tristeza y entonces, de no largarlas, nos inundamos. O tal vez sea que las lágrimas también tienen que ver con secreciones de hormonas que tienen que ver con el dolor y el equilibrio emocional. Sabemos que es un fenómeno autonómico -o sea, inconsciente, más allá de técnicas actorales- que se inicia en las áreas que controlan la emoción en el cerebro. Y el mentol cerebral que nos hace llorar es una pequeña palabra química que las neuronas le susurran a los sacos lagrimales, la acetilcolina. También hay otras respuestas igualmente autonómicas: en la nariz, la garganta, hasta la frecuencia cardíaca. Es nuestro cuerpo entero emocionado.

Pero no siempre las lágrimas alivian. En un estudio reciente encontraron que la población -al menos la cinematográfica, inducida por La vida es bella o la historia del perro Hachiko- se puede dividir en lloradores y no lloradores, y es sólo a los primeros a los que les produce más alivio, si se les da el tiempo suficiente para recuperarse (nada de sentirse bien en el medio del llanto, claro). Quizá sea la función emocional del llanto: según Vingerhoets, tanto las lágrimas en solitario como las que usamos para comunicarnos tengan como función que, eventualmente, estemos mejor. Es curioso que el llanto en soledad no conoce fronteras, pero el llorar públicamente varía enormemente entre culturas.

¿Y estamos realmente solos en el universo de las lágrimas emocionales? Más allá de las cocodrilescas -que las hay, quizá como una forma de regular los niveles de sal del cuerpo luego de comerse a un turista que se acercó demasiado al río- sólo hay anécdotas de animales llorones, incluyendo a elefantitos separados de sus mamás. Por ahora son eso, anécdotas: no es lo mismo un llamado de desesperación, dolor o hambre que llorar de tristeza. Es cuestión de seguir investigando.

En fin: si querés llorar, llorá. Pero hacelo científicamente.