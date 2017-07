The Strongest-Lanús, octavos de final de la Copa Libertadores: al Granate se le escapó el triunfo en el descuento

Pasquini puso en ventaja al equipo de Almirón con un remate de larga distancia; en tiempo extra, Bejarano, de taco, anotó el 1-1 definitivo

| The Strongest - P Lanús - P

Lanús trajo un empate de La Paz. Foto: AP

LA PAZ.- Es un equipo confiable, Lanús. No sólo se consagró en tiempos recientes en el ámbito local: en el campo internacional ya no debe explicar quién es, cómo juega, cuáles son sus argumentos. Lanús ya tiene un nombre. Todo un símbolo, si se recuerda su historia, relacionada casi siempre con el valor del esfuerzo, desde el sótano hasta la tierra. Lo de los últimos años es la cumbre: hace un buen tiempo que Lanús es parte de la elite del fútbol local. Y no se encoge cuando sale lejos de casa.

Por eso, anoche, cuando un taco de Diego Bejarano, en el tiempo agregado, selló el 1-1 contra The Strongest, en La Paz, primero sintió una bronca intensa. Estuvo muy cerca de hacer historia. Mucho después, lógicamente, se sintió a gusto con el empate, porque es un resultado valioso, con la mira en el desquite de los octavos de final de la Copa Libertadores, previsto para el 8 del mes próximo. La ambición granate no tiene límites.

Ganaba por 1 a 0, con un zurdazo sensacional de Nicolás Pasquini, desde unos 30 metros. The Strongest hace 19 partidos que no pierde en el estadio Hernando Siles. La última derrota internacional fue el 13 de marzo de 2013, un 2-1 contra Atlético Mineiro.

Sobre los 3600 metros se destacó el arquero Andrada, de convincentes tareas, también, en el llano. "Hicimos un gran esfuerzo, nos brindamos al máximo y nos quedamos con un poco de bronca. Aunque sé que es un buen resultado", analizó. Román Martínez lo respaldó: "Andrada nos da confianza, fue nuestra figura; nos sostuvo. Corrimos, fuimos compañeros, eso es lo más importante". Un equipo... con todo lo que eso significa.

La revancha de este partido se jugará el 8 de agosto próximo (a las 19.15) y el vencedor de esta eliminatoria jugará en cuartos de final ante el ganador de Emelec de Ecuador y San Lorenzo. Lanús seguirá en carrera con un triunfo, o incluso con un empate sin goles, ya que en ese caso tendrá doble valor el tanto anotado por Pasquini en la ida.

El director técnico de Lanús, Jorge Almirón admitió que "el empate agónico" que sufrió su equipo "dejó abierta la serie para la revancha en Lanús": "Aunque se crea que está encaminada la serie a nuestro favor por el gol de visitante que obtuvimos, para mí no es así", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa, mostrándose "satisfecho por la labor del equipo en un partido durísimo".

"Ante un rival que merece respeto, se hizo un gran esfuerzo en condiciones que no son normales para jugar por la altura de La Paz, ya que nosotros no estamos acostumbrados a estas situaciones", refirió Almirón.

El 1-0 de Lanús

Nicolás Pasquini marca gol importantíssimo fora de casa e que belo gol!The Strongest 0-1 Lanús pic.twitter.com/4UrI2B84FY&- Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 6 de julio de 2017

El 1-1 de The Strongest