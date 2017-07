Blandi y Mondaini: de la pensión en Boca y jugar juntos en reserva a ser emblemas y capitanes en otros equipos

Al igual que decenas de delanteros xeneizes que se esparcieron por el mundo, se formaron en la Ribera y hoy son piezas clave para San Lorenzo y Emelec

Mondaini.

GUAYAQUIL.- Se pueden enumerar decenas de delanteros formados en las inferiores de Boca que hayan emigrado a diferentes clubes del mundo por falta de oportunidades con los xeneizes. No hace falta trasladarse demasiado en el tiempo: se puede acotar el margen a fines de la década del '90 e inicios del 2000. Algunos de ellos con características para jugar abiertos por las bandas y otros como clásicos centrodelanteros. Varios, claro, quedaron opacados bajo la sombra de Martín Palermo, histórico goleador del club de la Ribera. La lista parece infinita: Mauro Boselli, Alfredo Moreno, Juan Manuel Aróstegui, Esteban Herrera, Julio Alcorsé, Fabián Espíndola, Ariel Cólzera, Andrés Franzoia, Luis Escalada, Ricardo Noir, Sergio Araujo y Guido Vadalá, entre otros.

Si bien en Boca no son muchos los juveniles que llegaron a la primera y se mantuvieron durante un período extenso, también hubo otros casos, futbolistas que en mayor o menor medida lograron cierta continuidad, como Lucas Viatri o Nicolás Blandi. Para muchos, el nombre de Marcos Mondaini puede resultar desconocido, pero la figura de Emelec es otro de los jugadores que forjaron una trayectoria lejos de las luces de la Bombonera aunque con raíces en Casa Amarilla. "Me acuerdo de Marquitos, claro. Él me lleva algunos años pero coincidimos en la reserva de Boca. Los dos nos formamos en las inferiores del club y hemos vivido en la pensión. Hoy nos toca enfrentarnos estando en otros clubes y me pone contento tener la chance de volver a verlo", expresó Blandi a LA NACION.

Mondaini y Blandi se conocen prácticamente de memoria. La particularidad de dos de los futbolistas que esta noche aparecerán como principales cartas para sus equipos es que compartieron la pensión de Casa Amarilla y disputaron algunos encuentros juntos en la reserva de Boca. Mondaini, cinco años más grande que Blandi, sólo tiene palabras de elogio para su par. "Es uno de los mejores delanteros de la Argentina. Acá en Ecuador miro siempre los partidos de mi país. Nicolás creció muchísimo, pivotea, juega a uno o dos toques y se mueve bien de espaldas al arco. Aparte tiene una cualidad muy importante: siempre está bien ubicado adentro del área".

En el cierre de cada temporada, Boca habitualmente promedia unos 20 futbolistas que finalizan sus préstamos en diversas entidades y vuelven al club sin saber realmente qué será de su futuro. Mondaini lo vivió en carne propia en dos oportunidades. "De todos modos yo tengo un cariño muy especial por Boca porque además soy hincha, los recuerdos son imborrables", asegura. Tras uno de sus regresos, el chaqueño se dio un lujo y formó parte del plantel que ganó la última Libertadores para los xeneizes, en 2007. "Yo tenía apenas 22 años y tuve la oportunidad de jugar con muchos de los mejores futbolistas de la historia del club. Fue una experiencia bárbara, tenía al lado a Riquelme, Palermo, Palacio", destaca.

Desde hace un año y medio, Mondaini obtuvo la nacionalidad ecuatoriana y en este país está absolutamente radicado. Su esposa Sol y sus dos hijas Antonia y Francesca son argentinas pero las nenas vivieron toda su vida en este país. El chaqueño es ídolo y tricampeón local, con más de 250 partidos en sus espaldas. "Estoy feliz, encontré mi lugar. Mi primera vez en esta institución fue en 2006 y las cosas me salieron bien. Extraño mucho a mi familia pero voy a la Argentina cada vez que puedo o ellos vienen a visitarme", cuenta Mondaini.

El atacante argentino es una pieza clave en el engranaje de los Azules. Al punto que el entrenador Alfredo Arias generalmente opta por utilizarlo un tanto más retrasado y no en su posición habitual de delantero. "Marcos es importante a partir de su experiencia. Para nosotros es el conductor del equipo. Tiene muchos años en el medio ecuatoriano, es respetado y un profesional excelente. No hay mucha vuelta: es nuestro capitán", remarcó Arias. Quienes lo conocen, aseguran que Mondaini es sereno con los periodistas, pero un motivador con sus compañeros, con la cinta sujetada de su brazo izquierdo.

Una situación similar le tocará vivir esta noche (a las 21.50 de la Argentina) a Blandi, el nuevo capitán azulgrana. El hombre del perfil bajo y los buenos rendimientos. Dentro de los diversos caminos del fútbol, posiblemente ninguno de los protagonistas imaginaba este presente en las noches con la cabeza descansando en la almohada de la pensión xeneize.

"Para Emelec es una final"

¿Con qué podrá encontrarse San Lorenzo esta noche en Guayaquil? Con un equipo herido, que fracasó en su afán por ganar la primera etapa del actual campeonato ecuatoriano. A Emelec y su cuerpo técnico no les quedará otra alternativa que aferrarse a la disputa de la actual Libertadores. "Esta llave es una revancha inmediata a pocos días de finalizar esta etapa desafortunada. En ese contexto lo tomamos con una final y es fundamental para toda la institución", analizó el DT Arias.

Emelec se clasificó como segundo en el Grupo 3 de la Libertadores, con tres puntos menos que River, que acumuló 13. El arquero Esteban Dreer -argentino también nacionalizado ecuatoriano-, es otro de los baluartes del elenco local. "Para nosotros es muy importante, tenemos muchas expectativas y un sueño de por medio. Pero va a ser difícil porque San Lorenzo tiene jerarquía y experiencia. Ellos son desequilibrante de la mitad de la cancha en adelante".