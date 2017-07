Polémica en Mendoza: quieren descontar el sueldo de los legisladores que se ausenten a las sesiones

Es una iniciativa del gobernador Alfredo Cornejo, que se enojó por la falta de quórum para tratar dos leyes clave; "si medimos productividad para otros empleados públicos, por qué no hacerlo para los legisladores", dijo el mandatario de Cambiemos

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , subió la apuesta y amenazó con una iniciativa que podría convertirse en ley: aplicar descuentos salariales para aquellos legisladores que no justifiquen su ausencia a las sesiones.

La reacción de Cornejo se dio tras el sorpresivo faltazo de legisladores en la sesión del Senado, el martes pasado por una "picardía" del justicialismo, que decidió no dar quórum, aprovechando una supuesta rebelión de cuatro hombres del oficialismo.

"Si medimos la productividad para otros empleados públicos por qué no hacerlo para los legisladores", disparó Cornejo.

De esta manera, al igual que con los maestros, a quienes les aplicó en 2016 el polémico "ítem aula", un adicional salarial que representa el 10% del sueldo por la asistencia perfecta, el jefe del Ejecutivo provincial busca poner freno a las ausencias en la Casa de las Leyes y reclamar más resultados.

"Si están enfermos y demás, tienen derecho como cualquiera, pero tenemos que buscar un mecanismo, un proyecto de ley para que tengan descuentos. Podría denominarse ítem banca. Hay que dar el ejemplo a los ciudadanos, todos lo debemos dar. Por eso, habría que tener incentivos económicos para que esto no vuelva a ocurrir", expresó el gobernador, enojado por el faltazo que se produjo el martes en la Cámara Alta cuando cuatro de sus legisladores se ausentaron, y por la consiguiente caída de la sesión, ya que el justicialismo decidió no ingresar al recinto para no dar quórum.

Hay quienes aseguran que la inasistencia de los senadores radicales fue por haber quedado afuera de las listas para los comicios legislativos que se desarrollarán este año. De todas maneras, aunque Cornejo negó esta situación, cargó contra los opositores porque consideran que deberían haberse sentado en sus bancas y dar el debate de las dos leyes clave que espera tener aprobadas a la brevedad: el plan de del uso del suelo mendocino y la modificación del Código Procesal Civil.

"No veo por qué hacen responsable al oficialismo del quórum cuando por primera vez en 20 años tenemos mayoría propia. Los justicialistas hicieron una picardía, una estupidez", disparó el mandatario, haciendo hincapié en comenzar a dar premios y castigos frente a estas situaciones de personas "irresponsables".

La advertencia de Cornejo generó un fuerte rechazo en el parlamento local y encontró fuerte resistencia en la oposición.

De hecho, las redes sociales explotaron luego de la embestida oficial y fueron los propios legisladores los encargados de defenderse y cargar contra el gobernador.

También Cornejo recordó un faltazo reciente del PJ faltó a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) para analizar cuestiones de tránsito.

"Sigue con su autoritarismo y se está metiendo en un poder donde no tiene responsabilidad. Se tiene que ocupar que no les falten los empleados a él", expresó la senadora justicialista, Patricia Fadel, al tiempo que el titular del bloque justicialista de Diputados, Javier Cofano, indicó: "Si el gobernador envía un proyecto para restringir la acción de los legisladores será la más grotesca intromisión en el Poder Legislativo". Asimismo, el legislador le recordó al mandatario que en el reglamento de la cámara "está prevista la sanción económica a quienes falten" y fue más allá: "Forma parte del folclore de los gobernadores retar a los legisladores para tapar falta de resultados en la gestión".

Mientras, los legisladores del oficialismo, sorprendidos por la propuesta de su jefe, esquivaron darle entidad al plan de Cornejo y consideraron que lo mejor será la autorregulación para calmar las aguas.