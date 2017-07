La ex pareja de Boudou dijo que fue "utilizada" por el ex vicepresidente en la maniobra con el Honda

En el alegato del juicio oral, el abogado de Agustina Seguín afirmó que su clienta fue utilizada "impiadosamente" por el ex funcionario

Agustina Seguín, la ex novia de Amado Boudou , dijo, mediante su abogado, haber sido víctima del ex funcionario del kirchnerismo en la maniobra para hacerse de documentación de un viejo automóvil con papeles apócrifos por el que se juzga al ex vicepresidente.

En su alegato en el juicio el abogado de la ex novia de Boudou sostuvo que "Seguín es una víctima, fue utilizada".

Dijo el letrado que Boudou la vinculó con el gestor y que ella accedió como parte de una estrategia porque estaba "afectada emocionalmente". Afirmó que fue usada "impiadosamente" y que el ex vicepresidente le "cargó una mochila."

"El auto vino con Boudou y se fue con Boudou", dijo el abogado al desligar a su cliente e involucrar al ex vicepresidente.

Hoy alegará la defensa de Boudou y el veredicto se conocerá el 1 de agosto.