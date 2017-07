Hydrogen One: el primer smartphone que promete una pantalla holográfica

Lo anunció la compañía RED, que hace cámaras para cine; estará listo en 2018

El RED Hydrogen One.

Quien lea el título y piense que hay algo raro en el anuncio, no estará solo. ¿Pantalla holográfica? ¿Como Leia en Star Wars? Sí, pero no tanto. Y la compañía detrás del anuncio debería disipar algunas dudas (pero no todas). RED, una compañía conocida en el mundo de la cinematografía por sus cámaras profesionales de reconocida calidad para filmación en alta definición, anunció su primer smartphone con Android.

Hasta aquí, nada nuevo. Pero el Hydrogen One -del que la compañía adelantó poco, ya estará listo recién el año próximo- promete ser el primero en ofrecer una pantalla holográfica. De 5,7 pulgadas, ya que estamos: es capaz, según la compañía, de mostrar el contenido convencional y ofrecer, también, contenido 3D y holográfico (es decir, que parece flotar en el aire y tener volumen) sin requerir lentes.

Esto último, uno supone, con una tecnología similar a la que usó LG hace un lustro con el LG Optimus 3D, o Nintendo con la consola de bolsillo 3DS, pero con la ventaja de años de avance tecnológico. Ya hay pantallas holográficas de gran tamaño, pero lograr integrarla en el poco espacio que permite un smartphone sería un logro técnico notable.

RED promete, además, un sistema modular para agregar accesorios (al estilo del Moto Z, o el reciente Essential).

¿Más? No, salvo el precio: entre 1195 y 1595 dólares, según si tiene un cuerpo de aluminio o de titanio. Habrá que esperar medio año más para ver qué es lo que realmente ofrece el equipo.