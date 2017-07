Wimbledon: un doble comando y paz interior, la receta de Novak Djokovic para intentar recuperar el trono

El serbio trabaja en Londres con Andre Agassi y Mario Ancic -uno de sus viejos amigos amigos del circuito-; enfocado, parece dispuesto a pelear por su Grand Slam número 13

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, jugará en tercera ronda ante el letón Ernests Gulbis. Foto: Reuters

LONDRES.- "Prueba de flexibilidad. Andre prometió que tocará el suelo para el final de Wimbledon", escribió Novak Djokovic en su cuenta de Instagram , en un texto que acompaña con una foto en la que se encuentran él y los dos entrenadores que lo acompañan en el All England, el croata Mario Ancic y Andre Agassi . La broma surge porque el Kid de Las Vegas no sólo no llega al suelo, sino que no alcanza sus pies.

Djokovic parece estar disfrutando luego de varios momentos atormentado. Apenas una hora y 33 minutos demoró este jueves para vencer al checo Adam Pavlasek (136°) por 6-2, 6-2 y 6-1, y así ubicarse en la tercera rueda, donde la mayoría esperaba que se midiera con Juan Martín del Potro (finalmente lo hará con el letón Ernests Gulbis). Muchos coinciden que el bajón pronunciado de Djokovic la temporada pasada, comenzó cuando cayó en su tercer desafío en Wimbledon. ¿Podrá suceder lo mismo este sábado? Difícil. Además, el serbio se siente mucho más firme después de haber actuado en el ATP de Eastbourne antes de llegar a Wimbledon y ganar el título. "No, en absoluto me siento como hace doce meses. Diría que era una etapa diferente", celebró Nole.

Después de romper su vínculo a fines de 2016 con Boris Becker, y meses más tarde con su entrenador de toda la vida, Marian Vajda, es el primer momento en el que el actual número 4 del mundo parece en calma, enfocado. En Londres no sólo se da el gusto de estar acompañado por un coach, sino por dos. Y ambos, de categoría. "Cuando hablé con Mario hace unas semanas ya había hablado antes con Andre sobre la posibilidad de añadir a alguien que potencialmente pudiera pasar un poco más de tiempo conmigo en el circuito cuando Andre no esté disponible", contó Djokovic.

Ancic, semifinalista en Wimbledon 2004 y ex número 7 del tour, debió dejar el tenía a los 26 años por problemas físicos. Hoy, a los 33, trabaja en Wall Street como economista y cuando recibió la llamada de Djokovic, no dudó un segundo. "Me dijo que estaría feliz de pasar tiempo conmigo y con Andre en Wimbledon. Veremos cómo fluye todo durante este torneo", comentó Djokovic, triple campeón en Wimbledon. Y añadió: "Lo conozco desde hace muchos años y somos amigos. Era uno de los jugadores del circuito con el que mejor relación tenía. Y eso no era fácil porque éramos competidores y rivales, pero siempre tuvimos un enorme respeto el uno por el otro y nos apoyábamos. Pasábamos mucho tiempo fuera de la cancha y hablamos el mismo idioma. Era una persona muy lista y educada, un chico admirado y respetado en el circuito".

Djokovic, ex número uno del circuito, tiene la posibilidad de sumar en Wimbledon el Grand Slam número 13 de su carrera. Además, podría recuperar el primer lugar del ranking si gana el trofeo y, de la parte alta del cuadro, ni el británico Andy Murray ni el español Rafael Nadal alcanzan las semifinales (esto último parece muy difícil que suceda, claro). De todos modos, lo positivo para el circo itinerante del circuito, la grata noticia es que un artista como Djokovic parece estar recuperando sus mejores trucos. Si hasta evita, con una sonrisa, responderle a John McEnroe , que hace unos días dijo que el balcánico puede "descarrilar" por algunos problemas personales y que terminaría como Tiger Woods .

El serbio Novak Djokovic, número dos del mundo, venció al checo Adam Pavlasek en segunda ronda de Wimbledon. Foto: Reuters

"Lo he oído hablar. Mira, ya sabes, John tiene todo el derecho de opinar. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, y yo respeto ese derecho. Especialmente viniendo de John, porque él es alguien que se ha ganado ese derecho por lo que es y lo que ha significado para el deporte y lo que todavía está representando como un ex jugador y sigue estando muy activo en la gira. Es muy conocido por sus comentarios atrevidos y no se preocupa demasiado por ser políticamente correcto, dice lo que está en su mente. Esto es todo lo que puedo decir. Realmente no lo tomo como nada personal. Siempre me llevaba muy bien con John. Si esa es su opinión o crítica o algo más, lo respeto", fue la respuesta de Djokovic. No quiere que nada ni nadie lo distraiga. Tiene un objetivo claro: recuperar el brillo que tuvo hasta no hace mucho.