Juan Martín del Potro reveló que tiene "apalabrado" a un entrenador extranjero

Tras quedar eliminado en Wimbledon, el tandilense contó que tiene la intención de contratarlo para la próxima gira de canchas rápidas por Estados Unidos

Del Potro quiere volver a levantarse. Foto: AFP

Juan Martín del Potro confirmó hoy que tiene la intención de contratar a un entrenador para la próxima gira de canchas rápidas por Estados Unidos, que se iniciará con el Abierto de Washington, el 31 de julio.

El nuevo coach será extranjero y ya está "apalabrado", según adelantó el tandilense, número 32 del mundo, luego de quedar eliminado en la segunda ronda de Wimbledon con el letón Ernests Gulbis.

"Para la próxima gira por Estados Unidos pienso ya poder contar con el entrenador que tengo apalabrado", dijo en conferencia de prensa en el All England Club. El jugador argentino de mejor ranking en la actualidad explicó que no llegó al torneo inglés en plenitud física y que lo notó "al jugar el primer partido", que de todas maneras le ganó al australiano Thanasi Kokkinakis. "Por el tema físico me moví con limitaciones", admitió.

¿Y por qué se encuentra al 50%? Así intenta explicarlo. Así lo asume. "El año pasado, físicamente, sobre la última parte estaba mucho mejor pero todavía traía algunos problemas con la muñeca. Ahora es como que se invirtió un poco. El revés va mejorando, pero físicamente no he podido entrenar tanto como quisiera. Venir a jugar un torneo tan grande con la preparación que no es la ideal, no es lo mejor. Si sigo manejándome como con la muñeca, teniendo paciencia y pudiendo hacer un bloque de entrenamiento fuerte, la muñeca me va a ayudar y ahí me voy a sentir en condiciones de sentirme pleno. Espero que no falte mucho para eso. Ahora es una cuestión física y de movimientos. Acá, en césped, que es la superficie donde mejor te tenés que mover, tuve limitaciones y lo noté cuando tuve que invertirme de derecha, quedaba uno o dos segundos detrás del golpe". En la Argentina y antes de volver a viajar -Washington, desde el 31 del actual, será su primer desafío-, Del Potro se someterá a un tratamiento para intentar rehabilitarse de las molestias en la ingle.

El tandilense volverá a las canchas en Washington, luego jugará el Masters 1000 de Canadá en Montreal (del 8 al 13 de juego), más tarde el Masters de Cincinatti (del 13 al 20 de agosto) y finalmente el Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada que ganó en 2009.