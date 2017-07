La verdad incómoda: cuatro documentales políticos para ver en Netflix

Del asedio a la prensa al racismo, cuatro documentales políticos disponibles en Netflix resaltan la vigencia del género

Roger Stone, el estrafalario estratega republicano. Foto: Netflix

Michael Moore intentó evitar la reelección de George W. Bush con Fahrenheit 9/11, el documental que criticaba su primer mandato como presidente y la guerra en Irak. No lo consiguió, pero su película se convirtió en el segundo documental en la historia en ganar la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore, fue el presentador de Una verdad incómoda, film que ganó el Oscar al denunciar los peligros del cambio climático, los mismos que por estos días volvieron a irrumpir en el discurso político cuando Estados Unidos se retiró de los Acuerdos de París. Es, sin dudas, un gran momento para el documental político. A continuación, cuatro estrenos recientes disponibles en Netflix, perfectos para la reflexión hogareña.

Get Me Roger Stone

Un "Forrest Gump siniestro de la política". Así es descripto Roger Stone, una excéntrica figura que participó de las campañas presidenciales republicanas durante los últimos 50 años, y que funciona como una suerte de Rosebud contemporáneo sobre la situación política y cultural en los Estados Unidos. El documental de Dylan Bank y Daniel DiMauro rastrea la trayectoria de Stone como "inventor" de los trucos sucios durante la campaña de Richard Nixon (su ídolo, al que lleva tatuado en la espalda) hasta su coronación como adalid de Donald Trump en 2016. El influyente consultor político, presentado entre las sombras en un acto del actual presidente, termina en un primer plano, exultante, diciendo que disfruta del odio de los liberales. Stone fue un precursor en alimentar las teorías conspirativas que usó la "derecha alternativa" para acosar a los demócratas (Steve Bannon, Stefan Molyneux y Alex Jones son auspiciados por Roger Stone como las "voces de la revolución mediática"). En su universo, donde se entiende a la política como "el negocio del espectáculo para los feos", el precio de la fama nunca es demasiado alto.

Nobody Speak: Hulk Hogan, Gawker, and Trials of a Free Press

En la época en que el presidente de Estados Unidos tuitea un gif en el que se ve golpeando a CNN, el juicio de Gawker Media contra Hulk Hogan es como una sinécdoque que encierra los problemas que enfrenta la libertad de prensa en el mundo. La historia comienza cuando la estrella del catch decidió hacerle juicio a ese sitio web, experto en los trapos sucios de la política y los famosos, por publicar un video donde se lo veía manteniendo relaciones sexuales con la mujer de su mejor amigo. El litigio, luego se descubrió, fue financiado económicamente y alentado políticamente por Peter Thiel, multillonario de Sillicon Valley, decidido a vengarse de Gawker por el tratamiento que le había dado. El documental luego abandona ese caso para enfocarse en la adquisición de otro magnate de un periódico de Las Vegas que investiga a sus nuevos dueños. La idea del documental de Brian Knappenberger es la misma: el periodismo molesta a quienes se creen inmunes ante los hechos y lo que éstos pueden decir de ellos, por lo que usan su dinero para silenciarlo.

Enmienda 13

El film de Ava DuVernay, centrado en las políticas carcelarias de Estados Unidos, estuvo nominado en la última entrega de los Oscar pero perdió contra O.J: Made In America. Allí, la directora de Selma cita la enmienda 13 de la constitución de su país para marcar un "hueco legal" que establece que la esclavitud está prohibida "a menos que sea como castigo por un crimen". Actualmente, el sistema carcelario de los Estados Unidos alberga al 25% de los presos del mundo. El documental critica las decisiones de todos los jefes de Estado del pasado reciente: desde Richard Nixon hasta George W. Bush, incluso Hillary Clinton con la retórica de los "superdepredadores" (sólo Obama redujo las encarcelaciones). El planteo de DuVernay es que la esclavitud, como el racismo que lo justificó, sólo cambió de forma: en su rastreo cultural, la directora se vale de películas como El nacimiento de una nación, de D. W. Griffith, canciones de Public Enemy y hasta un "premonitorio" discurso de Trump -cuando estaba en campaña- sobre los "buenos viejos tiempos" con imágenes de archivo de linchamientos de negros.

Emmanuel Macron: El ascenso al poder

Un registro de los 200 días previos a la victoria que llevó a Emmanuel Macron a la presidencia de Francia y a derrotar no sólo a los partidos políticos tradicionales sino también a Marine Le Pen, candidata de la extrema derecha de su país. En el documental de Yann L'Henoret, Macron es presentado como un "extraño" a la política francesa (aunque fue ministro de Economía de François Hollande). El documental funciona más como una nota en la construcción de la imagen de un candidato joven, sin "experiencia" en cargos ejecutivos de gobernación y que enfrenta a un partido xenófobo. La confrontación de ideas y estilos (no solo como contracara del Frente Nacional de Le Pen) queda un poco diluida: la falta de grises del candidato o de conflictos reales hace que parezca más un gran comercial sobre el actual presidente galo.