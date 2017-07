Elena Petraglia, entre dos obras muy diferentes

La gran actriz encara un unipersonal por primera vez y es dirigida por una de sus hijas

Dos proyectos muy diferentes mantienen activa a una gran y experimentada actriz dentro del teatro alternativo actual. Se trata de Elena Petraglia, quien participa del ciclo Teatro x la Justicia, que se desarrolla en Tadrón Teatro. En ese marco protagoniza La nana, una pieza de Andrea Juliá cuya dirección está a cargo de Horacio Medrano. A su vez, acaba de estrenar, en el Camarín de las Musas, la elogiada Hermanas, pieza de la dramaturga catalana Carol López, bajo la dirección de una de sus hijas, María Figueras.

Es una de las más destacadas actrices de su generación. Posee una carrera muy cuidada, un perfil bajo notable y forma parte de una familia teatral. Su primo, Jorge Petraglia, resultó una influencia importante a la hora de decidir adoptar su profesión. A su vez, estuvo casada con el actor Daniel Figueiredo -hijo del dramaturgo Germán Rozenmacher-, con quien tuvo dos hijas que siguieron el mismo camino: María Figueras y Malena Figó. La primera fue pareja de Daniel Veronese con quien tuvo una hija, Juanita; en tanto Malena está casada con el actor Claudio Da Passano.

Elena Petraglia cuenta que, inevitablemente, cuando la familia se reúne, hablan de teatro. Esto la llevó a Juanita a preguntarle: "A ustedes, ¿nunca se les ocurrió hacer otra cosa?". Y ella respondió: "No, pero a lo mejor a vos se te ocurre hacer otra cosa". A lo que agrega con una sonrisa: "Creo que entre nosotros está todo perdido. Ya no tenemos como escapar del mundo teatral."

Una metáfora de la sociedad

La nana es una experiencia que le posibilita a la creadora hacer, por primera vez en su carrera, un monólogo. Nunca se había animado y encontró en este material la posibilidad de realizarlo y de forma muy placentera. "Hay algo que me interesó mucho -dice-. No es una obra propiamente dicha. Se trata de un poema dramático. Es una gran metáfora que te obliga a inventar un anclaje para ayudar al espectador a entrar en el juego. La pieza es muy abierta y cada persona va a recibir algo distinto o le va a disparar emociones encontradas".

Elena Petraglia, al frente de una familia de artistas. Foto: DIEGO SPIVACOW / AFV

La pieza de Juliá muestra, bajo esa construcción metafórica, aspectos de la sociedad contemporánea de una manera muy particular. "Una sociedad que lava las cosas, las remienda, no hace preguntas, no averigua qué es lo que realmente pasa -cuenta Petraglia-. Esta mujer que interpreto es un arquetipo. No es una abuela, ni una niñera, tampoco una nana. Es todas esas mujeres juntas, alguien de muchos años que ha perdido algo. No se sabe muy bien si a un hijo, un nieto o si ha tenido muchos hijos que ya no están. En la Argentina hay muchos hijos perdidos. Podrían ser los desaparecidos, los soldados de las Malvinas, los hijos de las Madres del dolor. El espectro es muy amplio. Fue difícil armar esto. Trabajamos mucho con recuerdos, con objetos, hasta darle forma a esta persona que, además, siente miedo, pero espera."

Durante varias semanas Elena Petraglia repartió su trabajo entre las funciones de La nana y los últimos ensayos de Hermanas. "Es una experiencia importante para mí porque me dirige mi hija", cuenta tímidamente la actriz. Excepto en algún ciclo de teatro semimontado, Elena Petraglia nunca había compartido escenario con sus hijas. Y a eso hay que sumar que es la primera dirección de María. El elenco se completa con Julia Catalá, Tamara Kiper, Florencia Di Paolo, José Escobar y Nicolás Romeo.

Hermanas es una comedia dramática que se estrenó en Barcelona a fines de 2000 y obtuvo mucho reconocimiento. Hasta recibió el Premio Max a la mejor pieza teatral escrita en catalán. Muestra los acontecimientos que suceden en el seno de una familia luego de la muerte del padre. Ese desencadenante posibilita reconocer la conducta de cada uno de los miembros de ese núcleo, sobre todo de las tres hijas, y de una manera muy desquiciada.

"Es una comedia dramática que tiene mucho humor negro, por momentos expresa cosas terribles y es graciosa porque ocurren cosas muy inesperadas. Me resulta raro ser dirigida por María -comenta- pero debo confesar que tiene mucha experiencia y es muy obsesiva. Este es un año de cosas nuevas. Hago un unipersonal y, a la vez, participo de un proyecto con gente joven que trabaja en un código al que no estoy acostumbrada. En La nana resulta muy importante lo que digo, acá lo más destacado es lo que sucede y con un ritmo que los intérpretes de la generación de mis hijas manejan muy bien. Yo tuve que adaptarme mucho pero es una experiencia muy gratificante".

La nana

De Andrea Juliá

Tadrón, Niceto Vega 4802.

Jueves, a las 21.30.

Hermanas

Dirigida por María Figueras

El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960.

Viernes, a las 23.